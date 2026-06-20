Động thổ Dự án Nhà máy điện gió Nhật Bản-Bạc Liêu trị giá gần 2.500 tỷ đồng

Ngày 20/6, tại xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau phối hợp với Công ty CP Năng lượng Nhật Bản-Bạc Liêu động thổ Dự án Nhà máy điện gió Nhật Bản-Bạc Liêu.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu trong quá trình đầu tư xây dựng dự án; đồng thời khẳng định quyết tâm của tỉnh Cà Mau trong việc thu hút đầu tư, phát triển năng lượng sạch, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Dự án Nhà máy điện gió Nhật Bản-Bạc Liêu khi hoàn thành sẽ góp phần bổ sung nguồn điện năng cho hệ thống điện quốc gia, nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng là minh chứng cho sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của các cấp chính quyền của tỉnh Cà Mau đối với nhà đầu tư, góp phần quảng bá môi trường đầu tư thuận lợi, hấp dẫn của địa phương.

Tại buổi lễ, ông Huỳnh Chí Nguyện - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, cho biết sau hợp nhất, Cà Mau có không gian phát triển rộng lớn, là địa phương có ba mặt giáp biển, giữ vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; đồng thời sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế nổi trội về kinh tế biển, nuôi trồng và chế biến thủy sản, logistics, du lịch sinh thái và đặc biệt là phát triển năng lượng tái tạo.

Với đường bờ biển dài, tốc độ gió thuận lợi và điều kiện tự nhiên đặc thù, Cà Mau được xác định là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng phát triển điện gió của cả nước. Vì vậy, tỉnh luôn xác định phát triển năng lượng sạch là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, giảm phát thải khí nhà kính, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; góp phần hiện thực hóa cam kết của Việt Nam hướng tới phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Những năm qua, cùng với việc tập trung đầu tư phát triển hạ tầng, tỉnh luôn quan tâm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng và thuận lợi để đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển lâu dài.

Ông Huỳnh Chí Nguyện - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, cho biết Dự án Nhà máy điện gió Nhật Bản-Bạc Liêu có công suất thiết kế 50 MW, tổng mức đầu tư gần 2.500 tỷ đồng triển khai tại khu vực ven biển của tỉnh. Khi đầu tư hoàn thành và đưa vào vận hành, dự án sẽ bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Dự án cũng sẽ góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về năng lượng tái tạo, từng bước hình thành chuỗi giá trị kinh tế xanh và tạo động lực mới cho phát triển khu vực ven biển của tỉnh trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đề nghị các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tối đa nhà đầu tư trong thi công dự án; đồng thời mong muốn nhà đầu tư thực hiện dự án đúng quy hoạch, đảm bảo an toàn, kỹ thuật và môi trường sinh thái địa phương.

Bà Trần Thị Bích Phương - đại diện chủ đầu tư Công ty Cổ phần Năng lượng Nhật Bản - Bạc Liêu, chia sẻ công ty chọn đầu tư vào điện gió tại vùng biển Cà Mau bởi nhận thấy ở đây một tiềm năng thực sự lớn - là vùng biển có tốc độ gió ổn định quanh năm, điều kiện tự nhiên thuận lợi bậc nhất cả nước cho phát triển năng lượng tái tạo.

Dự án có công suất thiết kế 50 MW, tổng vốn đầu tư gần 2.500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2027. Khi đi vào vận hành, nhà máy điện gió Nhật Bản-Bạc Liêu không chỉ cung cấp điện sạch cho lưới điện quốc gia mà còn tạo việc làm ổn định, đóng góp vào ngân sách địa phương và phát triển kinh tế-xã hội cho người dân trên địa bàn.

Chủ đầu tư cam kết thực hiện dự án đúng tiến độ, đúng chất lượng kỹ thuật, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về môi trường, lao động và an toàn xây dựng; đồng thời duy trì sự phối hợp chặt chẽ, minh bạch với chính quyền và nhân dân địa phương trong suốt quá trình triển khai.

Tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2026-2030, tốc độ tăng trưởng sản lượng điện sản xuất bình quân trên địa bàn tỉnh đạt mức trên 10,4%, qua đó, đảm bảo an ninh năng lượng và phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế xã hội.

Địa phương xác định mục tiêu là tập trung nguồn lực xây dựng hoàn thiện hạ tầng lưới điện truyền tải và phát triển các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời…

Mục tiêu của tỉnh Cà Mau đến năm 2030, phát triển các nguồn năng lượng tái tạo tiềm năng của tỉnh (điện gió, điện mặt trời, hydrogen/ammonia xanh), với đa dạng hình thức nhằm thu hút đầu tư đảm bảo an ninh năng lượng qua hạ tầng khí tự nhiên/LNG; đồng thời hoàn thiện hệ thống truyền tải điện đồng bộ, tạo nền tảng xuất khẩu năng lượng, hướng tới trở thành trung tâm năng lượng tái tạo và xuất khẩu năng lượng của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long./.

Sơn La động thổ Nhà máy điện gió có vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng Khi đi vào vận hành, Nhà máy điện gió Risen Phù Yên cung cấp hơn 230 triệu KWh điện sạch mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo.