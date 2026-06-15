Triển khai xăng E10: Nguồn cung dồi dào, hầu hết phương tiện đều tương thích

Chỉ sau 8 ngày triển khai trên phạm vi toàn quốc, hơn 310 triệu lít xăng sinh học E10 và E5 đã được tiêu thụ, nguồn cung được bảo đảm thông suốt tại hơn 17.000 cửa hàng bán lẻ. Kết quả rà soát kỹ thuật cũng xác nhận hầu hết phương tiện đang lưu hành tại Việt Nam đều tương thích an toàn với xăng E10.

Đây là những thông tin nổi bật trong Báo cáo tình hình triển khai lộ trình pha chế, phối trộn và sử dụng xăng sinh học E10 tại Việt Nam (từ ngày 6-11/6/2026) vừa được Tổ Công tác triển khai Thông tư 50 công bố.

Hơn 17.000 cửa hàng đã chuyển đổi sang kinh doanh nhiên liệu sinh học

Theo Tổ Công tác triển khai Thông tư 50, đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị hệ thống phân phối, tổ chức thị trường và kiểm tra, giám sát phục vụ triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 theo Thông tư số 50/2025/TT-BCT cơ bản được thực hiện đồng bộ, đáp ứng yêu cầu cung ứng nhiên liệu sinh học trên phạm vi toàn quốc.

Các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và hệ thống bán lẻ xăng dầu đã chủ động nguồn hàng, chuyển đổi hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm thực hiện đúng lộ trình, không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung hoặc thiếu hụt nhiên liệu trên thị trường.

Về số liệu tiêu thụ, thống kê đến hết ngày 8/6/2026, trong 8 ngày đầu triển khai, tổng lượng tiêu thụ xăng sinh học đạt khoảng 310,6 triệu lít, bao gồm 290,5 triệu lít xăng E10 và 20,1 triệu lít xăng E5. Hiện có 11/26 thương nhân đầu mối tiếp tục tổ chức kinh doanh xăng E5 và 4/8 doanh nghiệp pha chế, phối trộn đang thực hiện sản xuất, cung ứng mặt hàng này.

Về hệ thống phân phối, cả nước hiện có trên 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu và tất cả các cửa hàng có kinh doanh xăng đã thực hiện chuyển đổi sang kinh doanh nhiên liệu sinh học theo lộ trình quy định.

Song song với triển khai thực hiện, Bộ Công Thương đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với các cơ sở pha chế, phối trộn xăng sinh học, dự kiến triển khai từ ngày 12-13/6/2026. Các đơn vị chức năng cũng thường xuyên theo dõi tình hình cung ứng xăng E10, hoạt động nhập khẩu và mua bán ethanol nhiên liệu (E100), qua đó kịp thời điều phối cung cầu và xử lý các khó khăn phát sinh.

Tất cả các cửa hàng có kinh doanh xăng đã thực hiện chuyển đổi sang kinh doanh nhiên liệu sinh học. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Bên cạnh đó, hệ thống thông tin phục vụ người tiêu dùng tiếp tục được hoàn thiện thông qua việc cập nhật thường xuyên các điểm bán xăng E5 và E10 trên ứng dụng "Quanh tôi", giúp người dân dễ dàng tra cứu, tiếp cận và sử dụng nhiên liệu sinh học.

Kết quả tiêu thụ tăng trưởng liên tục trong những ngày đầu triển khai cho thấy mức độ chấp nhận của thị trường đối với nhiên liệu sinh học đang được cải thiện, khẳng định tính khả thi của lộ trình sử dụng xăng E10.

Hầu hết xe lưu hành tại Việt Nam tương thích với xăng E10

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công Thương, Cục Công nghiệp đã chủ trì phối hợp với các hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu phương tiện triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ nhằm cung cấp cơ sở khoa học, kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước, truyền thông và hướng dẫn người tiêu dùng.

Trọng tâm là yêu cầu các doanh nghiệp rà soát, công bố danh mục phương tiện tương thích hoàn toàn, tương thích có điều kiện hoặc không khuyến nghị sử dụng xăng E5, E10; đồng thời làm rõ căn cứ kỹ thuật, đời xe, loại động cơ và các lưu ý về bảo dưỡng, vận hành.

Đến 14h00 ngày 11/6/2026, Bộ Công Thương đã nhận được báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cùng nhiều doanh nghiệp lớn như Toyota Việt Nam (Toyota, Lexus), Mitsubishi Motors Việt Nam, Mercedes-Benz Việt Nam (Mercedes-Benz, Maybach, Smart), Ford Việt Nam, Thành Công Motor Việt Nam (Skoda), Hyundai Thành Công Việt Nam (Hyundai), Daehan Motors (Tera), Ô tô Chiến Thắng (Kenbo) và TCIE Việt Nam (TQ). Cục Công nghiệp đang tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp còn lại gửi báo cáo để hoàn thiện cơ sở dữ liệu chung.

Theo đại diện Cục Công nghiệp, kết quả rà soát bước đầu cho thấy hầu hết các dòng xe xăng hiện hành đang sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam đều được xác nhận tương thích với xăng E5 và E10 theo các chỉ tiêu kỹ thuật quy định tại QCVN 01:2022/BKHCN và Hiến chương Nhiên liệu toàn cầu (Worldwide Fuel Charter - WWFC).

Song song với công tác rà soát phương tiện, Cục Công nghiệp đã hoàn thành xây dựng bộ tài liệu và tờ rơi hướng dẫn kỹ thuật kèm hình ảnh minh họa đối với các nhóm phương tiện cần lưu ý khi sử dụng xăng sinh học, bao gồm: xe quá cũ, xe sử dụng bộ chế hòa khí, phương tiện lâu không bảo dưỡng, thiết bị nông nghiệp, máy cắt cỏ, máy thổi lá, máy bơm nước, máy phát điện, tàu thuyền nhỏ và các động cơ xăng chuyên dụng. Đây là cơ sở quan trọng nhằm giảm thiểu rủi ro kỹ thuật và hỗ trợ người dân sử dụng nhiên liệu sinh học đúng cách.

Nhằm hoàn thiện khung kỹ thuật phục vụ phát triển nhiên liệu sinh học trong trung và dài hạn, ngày 11/6/2026, Cục Công nghiệp ban hành Công văn số 277/CN-CNCT đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam rà soát toàn bộ hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định thử nghiệm và chứng nhận hiện hành đối với phương tiện sử dụng động cơ xăng; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến khả năng sử dụng nhiên liệu sinh học, đồng thời đề xuất lộ trình kỹ thuật phục vụ nghiên cứu nâng tỷ lệ ethanol trong xăng trong tương lai.

Nội dung rà soát tập trung vào hệ thống nhiên liệu, vật liệu tiếp xúc với nhiên liệu, khí thải, tiêu hao nhiên liệu, độ bền vận hành và việc ghi nhận thông tin tương thích E5/E10 trong hồ sơ chứng nhận kiểu loại cũng như sổ tay hướng dẫn sử dụng phương tiện.

Qua kết quả triển khai đến nay, có thể nhận định cơ sở kỹ thuật phục vụ lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 đang từng bước được hoàn thiện. Kết quả rà soát của các hiệp hội và doanh nghiệp cho thấy phần lớn phương tiện đang lưu hành tại Việt Nam có khả năng sử dụng xăng E5 và E10 an toàn, phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với VAMA, VAMM, các hãng sản xuất ô tô, xe máy và các cơ quan chuyên môn hoàn thiện cơ sở dữ liệu phương tiện tương thích với E5, E10; công bố rộng rãi hướng dẫn kỹ thuật đối với các nhóm phương tiện đặc thù; xây dựng cơ chế tiếp nhận và xử lý phản ánh của người tiêu dùng./.

Công bố địa chỉ email tiếp nhận phản ánh về xăng E10 Sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia sẽ thực hiện các quy trình cần thiết và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.