Điện lực miền Bắc có nhiều giải pháp ứng phó với áp lực phụ tải tăng cao mùa hè

Trước nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong mùa nắng nóng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý vận hành, đầu tư phát triển hệ thống điện nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định tại 17 tỉnh, thành phố phía Bắc (không bao gồm Hà Nội) do đơn vị quản lý; đồng thời kêu gọi khách hàng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong cao điểm hè năm 2026.

Dự báo trong các tháng cao điểm mùa hè năm 2026, đặc biệt từ tháng 6 đến tháng 8, phụ tải điện miền Bắc tiếp tục duy trì ở mức cao.

EVNNPC xác định nhiệm vụ trọng tâm là huy động tối đa nguồn lực để bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục; đẩy nhanh tiến độ các công trình điện trọng điểm; nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Để góp phần bảo đảm cung ứng điện trong mùa cao điểm, EVNNPC khuyến nghị khách hàng, các cơ quan công sở và cơ sở sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; tắt các thiết bị điện không cần thiết, tăng cường sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng và hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn trong khung giờ cao điểm từ 17h30 đến 22h30 hàng ngày (từ thứ Hai đến thứ Bảy).

EVNNPC mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của khách hàng trong việc thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả, tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải và phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.

Theo EVNNPC, tháng 5/2026 ghi nhận mức tăng trưởng phụ tải cao nhất từ đầu năm. Các đợt nắng nóng kéo dài trong những ngày cuối tháng khiến công suất phụ tải cực đại tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Nhu cầu điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân đều tăng cao, tạo áp lực lớn đối với công tác quản lý vận hành hệ thống điện.

Trước tình hình này, EVNNPC đã xây dựng các phương án cung ứng điện, tăng cường kiểm tra, giám sát vận hành, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị và nhân lực để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Các giải pháp được triển khai nhằm duy trì hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng của khách hàng.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện, hoạt động sản xuất kinh doanh của EVNNPC tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tháng 5/2026, điện thương phẩm đạt 10,34 tỷ kWh, tăng 13,57% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 5 tháng đầu năm, sản lượng điện thương phẩm đạt 45,49 tỷ kWh, tăng 12,54% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng đó, EVNNPC tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Công tác chuẩn hóa dữ liệu, số hóa quy trình quản lý, vận hành và cung cấp dịch vụ điện được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành, minh bạch hóa hoạt động và nâng cao chất lượng phục vụ. Đến nay, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 99,62%.

Thực hiện chủ trương phát triển năng lượng xanh, năng lượng sạch, EVNNPC tiếp tục thúc đẩy chương trình điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn Tổng công ty có 6.416 khách hàng phát triển điện mặt trời mái nhà với tổng công suất khoảng 298,5 MW.

Riêng trong tháng 5/2026, có 2.376 khách hàng lắp đặt mới với tổng công suất hơn 94 MW, vượt kế hoạch đề ra. Đối với chương trình điện mặt trời mái nhà tại các đơn vị trực thuộc, đến hết tháng 5/2026 đã có 11/16 dự án hoàn thành lắp đặt, đưa vào vận hành tại 102 vị trí với tổng công suất hơn 4,1 MWp.

Các công trình góp phần sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo, đồng thời hỗ trợ giảm áp lực phụ tải trong các tháng cao điểm mùa hè.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, EVNNPC tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai các công trình lưới điện trọng điểm nhằm nâng cao năng lực cung cấp điện cho các địa phương có tốc độ tăng trưởng phụ tải cao.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, Tổng công ty đã khởi công 18 dự án, đóng điện 20 dự án lưới điện 110kV, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và nhu cầu sử dụng điện của khách hàng.

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, EVNNPC tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Việc số hóa quy trình quản lý, vận hành và dịch vụ khách hàng được triển khai nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả điều hành và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Trong tháng 6/2026, EVNNPC sẽ tổ chức đánh giá toàn diện tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và hiệu quả công tác quản trị sau một năm triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy tại các đơn vị. Đây là cơ sở để Tổng công ty tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động./.

EVNNPC: Đảm bảo cung cấp điện ổn định và an toàn trong mùa mưa bão Trong tháng Chín, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cam kết tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, đặc biệt trong cao điểm mùa mưa bão.

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