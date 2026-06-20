Bộ Công Thương rà soát chống bán phá giá thép hình chữ H

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1454/QĐ-BCT về việc rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ Trung Quốc (mã vụ việc ER02.AD03).

Sau 4 năm áp dụng biện pháp chống bán phá giá, việc rà soát cuối kỳ được thực hiện theo quy định bắt buộc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và pháp luật Việt Nam để Cơ quan điều tra đánh giá sự cần thiết, tính hợp lý và tác động kinh tế-xã hội nếu biện pháp được gia hạn; hoặc xác định khả năng chấm dứt biện pháp này có thể tiếp tục hay tái diễn hành vi bán phá giá và gây thiệt hại đáng kể hoặc đe dọa gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hay không.

Theo quy định pháp luật, sau khi khởi xướng rà soát, Cơ quan điều tra sẽ gửi bản câu hỏi điều tra cho các bên liên quan để thu thập thông tin nhằm phân tích, đánh giá khả năng tiếp tục hoặc tái diễn việc hàng hóa nhập khẩu bị bán phá giá nếu chấm dứt biện pháp chống bán phá giá.

Cùng đó là khả năng ngành sản xuất trong nước tiếp tục hoặc tái diễn bị thiệt hại đáng kể hoặc bị đe dọa gây thiệt hại đáng kể nếu chấm dứt việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá; tác động kinh tế xã hội của việc tiếp tục áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp.



Bộ Công Thương sẽ thực hiện việc thẩm tra, xác minh lại các thông tin do các bên liên quan cung cấp trước khi hoàn thành kết luận điều tra chính thức về vụ việc.

Ngoài ra, Bộ Công Thương khuyến nghị tất cả các tổ chức, cá nhân đang xuất nhập khẩu, sản xuất, phân phối, kinh doanh, sử dụng hàng hóa bị điều tra đăng ký làm bên liên quan và cung cấp các thông tin cần thiết tới Bộ Công Thương để đảm bảo quyền và lợi ích của mình theo quy định của pháp luật.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân đăng ký bên liên quan theo mẫu Đơn đăng ký bên liên quan tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 26/2025/TT-BCT và gửi tới Cơ quan điều tra thông qua Hệ thống tiếp nhận hồ sơ phòng vệ thương mại trực tuyến (TRAV ONLINE – https://online.trav.gov.vn) trong thời hạn sáu mươi (60) ngày làm việc kể từ ngày có hiệu lực của quyết định tiến hành rà soát.

Đồng thời, Đơn đăng ký bên liên quan có thể được gửi tới Cơ quan điều tra qua đường bưu điện hoặc thư điện tử./.

Australia điều tra chống bán phá giá thép mạ kẽm từ Việt Nam Ủy ban Chống bán phá giá Australia (ADC) thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ kẽm có xuất xứ từ Hàn Quốc và Việt Nam.

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