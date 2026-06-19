Giá vàng thế giới hướng đến tuần giảm thứ ba liên tiếp

Trong phiên giao dịch chiều 19/6, giá vàng tại thị trường châu Á giảm hơn 1% và đang hướng tới tuần giảm giá thứ ba liên tiếp.

Nguyên nhân chính bắt nguồn từ đà tăng của đồng USD và những tín hiệu cứng rắn về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Vào lúc 14 giờ 15 phút ngày 19/6 giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 1,1%, xuống 4.156,26 USD/ounce. Đây là mức giá thấp nhất của kim loại quý này kể từ ngày 11/6. Từ đầu tuần đến nay, giá kim loại quý này giảm khoảng 1,4%.

Ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường tại công ty dịch vụ tài chính KCM Trade, nhận định giá vàng đã đánh mất đà tăng khi sự trỗi dậy của đồng USD dưới tác động từ quan điểm thắt chặt tiền tệ của tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh chi phối thị trường.

Ông Waterer cho rằng lập trường quyết đoán của người đứng đầu Fed đã vô hiệu hóa những yếu tố hỗ trợ từ địa chính trị, đồng thời nhắc nhở các nhà đầu tư rằng chính sách tiền tệ mới là yếu tố quyết định xu hướng thị trường.

Hiện nay, 9 trong số 19 nhà hoạch định chính sách của Fed tin rằng họ cần phải nâng lãi suất trong năm nay.

Theo công cụ theo dõi của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch dự báo xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 đã vọt lên mức 87%, so với mức 61% trước đó.

Về mặt địa chính trị, các cuộc đàm phán dự kiến giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ đã bị hủy bỏ sau khi Nhà Trắng cho biết Phó Tổng thống JD Vance sẽ không khởi hành đến Thụy Sĩ vào ngày 19/6 để dẫn đầu vòng đàm phán mới với Iran về chương trình hạt nhân của nước này như kế hoạch. Diễn biến này làm tăng thêm những bất ổn xung quanh một thỏa thuận ngừng bắn bền vững tại khu vực Trung Đông.

Về triển vọng nhu cầu tiêu thụ vàng tại thị trường châu Á, nhu cầu vàng vật chất trong tuần qua vẫn ở mức khiêm tốn. Tại Ấn Độ, giá vàng nội địa đã rơi xuống mức thấp nhất trong hai tháng rưỡi, nhưng tâm lý nhà đầu tư vẫn rất thận trọng do sự biến động quá lớn của thị trường.

Tại Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới - thị trường lần đầu tiên ghi nhận mức giá bán thấp hơn giá thế giới (chiết khấu từ 4 USD đến 8 USD/ounce) kể từ cuối tháng 12/2025.

Ông Peter Fung, người đứng đầu bộ phận giao dịch tại công ty kinh doanh kim loại quý Wing Fung Precious Metals, nhận định hoạt động giao dịch ở thị trường vàng tại Thượng Hải đang khá trầm lắng.

Theo ông, các nhà đầu tư Trung Quốc vẫn lo ngại về những bất ổn tại Trung Đông và đang chờ đợi một tín hiệu rõ ràng hơn. Tuy nhiên, ông kỳ vọng nhu cầu có thể sẽ hồi phục trở lại vào tháng Bảy hoặc tháng Tám tới.

Tại Việt Nam, chiều 18/6, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 142,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Thị trường chao đảo khi giá vàng rơi thẳng đứng xuống dưới 150 triệu đồng/lượng Ngày 19/6, thị trường ghi nhận đợt giảm mạnh khi giá vàng miếng SJC chính thức tụt sâu xuống ngưỡng 144,8-147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mất giá 4 triệu đồng/lượng chỉ sau vài giờ mở cửa.