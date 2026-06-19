Giá dầu biến động trái chiều trước hoài nghi về thỏa thuận Mỹ-Iran

Giá dầu Brent tăng trong phiên giao dịch ngày 18/6, sau khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cảnh báo Israel không nên tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn tại Liban.

Phát biểu này làm dấy lên nghi ngờ về tính bền vững của thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Kết thúc phiên, giá dầu Brent tăng 30 xu Mỹ, tương đương 0,38%, lên 79,85 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 19 xu, tương đương 0,25%, xuống còn 76,60 USD/thùng.

Ông John Kilduff, đối tác tại quỹ Again Capital, nhận định: “Những phát biểu của Phó Tổng thống có thể đã khiến thị trường trở nên căng thẳng trở lại. Chỉ cần xuất hiện một yếu tố gây bất ổn nhỏ cũng đủ để tác động đến giá dầu.”

Trước khi ông Vance đưa ra cảnh báo, giá dầu Brent đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 27/2, thời điểm kết thúc phiên giao dịch cuối cùng trước khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc không kích nhằm vào Iran. Giá dầu WTI cũng chạm mức thấp nhất kể từ ngày 4/3.

Về dài hạn, giới đầu tư vẫn tập trung theo dõi tình hình tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vốn vận chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn cầu trước khi xung đột nổ ra.

Ông Kilduff cho rằng thị trường hiện đã phản ánh kỳ vọng dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz sẽ được khôi phục hoàn toàn. Theo ông, bất kỳ diễn biến nào dẫn tới không đạt được mục tiêu đó đều có thể trở thành vấn đề đối với thị trường.

Theo bản ghi nhớ gồm 14 điểm giữa Mỹ và Iran, hai bên sẽ duy trì lệnh ngừng bắn trong 60 ngày. Trong thời gian này, Iran cam kết cho phép các tàu thuyền lưu thông qua eo biển Hormuz mà không phải trả phí. Thỏa thuận cũng đặt mục tiêu khôi phục lưu lượng vận tải qua tuyến đường này về công suất tối đa trong vòng 30 ngày.

Thỏa thuận còn có hiệu lực đối với các đồng minh của hai nước tại Trung Đông, đặc biệt là Liban - nơi Israel đang tiến hành chiến dịch không kích và tấn công trên bộ nhằm vào Hezbollah. Tuy nhiên, thỏa thuận sơ bộ hiện vẫn để ngỏ nhiều vấn đề gai góc hơn, trong đó có chương trình hạt nhân của Iran. Ngoài ra, Mỹ và các đối tác cũng được yêu cầu xây dựng kế hoạch trị giá 300 tỷ USD nhằm hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế của Iran.

Các nhà phân tích dự báo lưu lượng dầu qua eo biển Hormuz sẽ phục hồi dần dần. Trong khi đó, các chuyên gia trong ngành cảnh báo giá dầu có thể không giảm mạnh do nhu cầu tiêu thụ phục hồi và các kho dự trữ cần được bổ sung trở lại.

Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs dự báo hoạt động xuất khẩu dầu của khu vực Vùng Vịnh sẽ trở lại mức trước xung đột vào cuối tháng 7/2026, trong khi sản lượng khai thác dầu có thể phục hồi hoàn toàn vào tháng 10.

Theo Goldman Sachs, việc đưa xuất khẩu dầu trở lại mức trước xung đột đòi hỏi lưu lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz tăng thêm khoảng 13 triệu thùng/ngày so với hiện nay, tương đương khôi phục khoảng 70% mức lưu thông trước xung đột.

Trong một báo cáo gửi khách hàng, ngân hàng BNP Paribas đánh giá ngưỡng 75 USD/thùng sẽ là “mức đáy bền vững trong tương lai gần” do nguồn cung vẫn bị gián đoạn trong khi nhu cầu tiêu thụ ở mức cao.

Tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới, nhu cầu dầu trong năm 2026 được dự báo đạt 753 triệu tấn, giảm 4,9% so với năm 2025. Báo cáo của bộ phận nghiên cứu thuộc PetroChina cho rằng xu hướng chuyển dịch sang các nguồn năng lượng mới cùng với giá dầu ở mức cao là những nguyên nhân chính khiến nhu cầu suy giảm.

Ở một diễn biến khác, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu tại thủ đô Moskva của Nga lần thứ hai trong tuần này./.

Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 tháng sau thỏa thuận Mỹ-Iran Chiều 18/6, giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 tháng sau thỏa thuận Mỹ-Iran, theo đó, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 2,14 USD (2,69%) xuống 77,41 USD/thùng.