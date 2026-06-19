Chứng khoán giảm, dầu tăng sau khi hoãn đàm phán Mỹ-Iran

Thị trường chứng khoán châu Á rung lắc mạnh trong khi giá dầu bật tăng sau khi Thụy Sĩ thông báo đàm phán tiếp theo về thỏa thuận Mỹ-Iran bị hoãn.

Thị trường phản ứng tiêu cực sau khi đã ghi nhận xu hướng tăng mạnh trong các ngày trước đó nhờ tâm lý lạc quan về việc Mỹ và Iran đạt nhất trí về Bản ghi nhớ (MoU) chấm dứt gần 4 tháng xung đột và khơi thông trở lại eo biển chiến lược Hormuz.

Tại châu Á, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm điểm sau khi lập nhiều kỷ lục trong tuần. Các thị trường Tokyo (Nhật Bản), Singapore, Sydney (Australia), Mumbai (Ấn Độ), Bangkok (Thái Lan) và Jakarta (Indonesia) cũng ghi nhận xu hướng giảm.

Một số thị trường như Paris (Pháp) và Frankfurt (Đức) chỉ nhích nhẹ, trong khi London (Anh) giảm điểm đầu phiên.

Giá dầu thô tăng trở lại sau khi giảm khoảng 10% trong tuần. Cụ thể, dầu Brent Biển Bắc tăng 0,9% lên 80,53 USD/thùng, dầu WTI tăng 1,8% lên 78,01 USD/thùng.

Các nhà phân tích cho rằng thị trường tiếp tục nhạy cảm với diễn biến liên quan đến thỏa thuận Mỹ-Iran và khả năng khôi phục hoàn toàn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Chuyên gia Josh Gilbert thuộc nền tảng đầu tư eToro nhận định dù thỏa thuận đã giúp cải thiện tâm lý thị trường, giới đầu tư vẫn thận trọng trước những nguy cơ đảo chiều nhanh chóng.

Giai đoạn hiện nay đòi hỏi các nhà đầu tư phải có đủ kiên nhẫn cho tới khi thỏa thuận Mỹ-Iran được cụ thể hóa và hàng hải được lưu thông trở lại an toàn qua eo biển Hormuz.

Thị trường phản ứng mạnh sau khi Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ thông báo cuộc đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock bên hồ Lucerne của Thụy Sĩ vào ngày 19/6 đã bị hoãn. Hiện các bên chưa thông báo lại thời điểm mới.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký MoU với Iran trong bữa tối với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron tại Cung điện Versailles sau Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền công nghiệp phát triển (G7) tại Pháp. Bộ Ngoại giao Iran thì cho biết nước này đã ký văn kiện từ xa.

Cho đến nay, giới chức Iran vẫn thể hiện lập trường cứng rắn về tiến trình thực thi MoU.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, đồng thời là nhà đàm phán chủ chốt của nước này trong các nỗ lực ngoại giao cấp cao với Mỹ, khẳng định mọi cuộc đàm phán tiếp theo giữa hai nước sẽ phải tuân thủ “lằn ranh đỏ” của Tehran và rằng Iran sẽ phản ứng mạnh nếu các giới hạn bị phá vỡ.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Ngoại trưởng Abbas Araghchi cũng khẳng định cần tuân thủ các “lằn ranh đỏ” và bảo vệ lợi ích quốc gia trong quá trình thực thi thỏa thuận.

Theo các nguồn tin từ Iran, Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei đã phê chuẩn MoU với Mỹ, song việc đối thoại trực tiếp với Washington không đồng nghĩa với việc Tehran chấp nhận mọi quan điểm của đối phương./.

Xung đột tại Trung Đông: Thụy Sĩ thông báo hoãn đàm phán Mỹ-Iran Theo Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ, các cuộc trao đổi dự kiến giữa Mỹ, Iran cùng các nhà trung gian hòa giải Pakistan và Qatar chưa thể tiến hành theo kế hoạch.

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