Giá vàng ngày 10/6: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới giảm hơn 1%, xuống mức thấp nhất trong hơn hai tháng vào phiên giao dịch 9/6, trong bối cảnh làn sóng bán tháo lan rộng trên các thị trường tài chính và kỳ vọng ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất trong năm nay. Giới đầu tư hiện đang hướng sự chú ý tới các dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ sẽ được công bố vào cuối tuần này.

Vào lúc 17 giờ 45 phút GMT (0 giờ 45 phút sáng 10/6 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 1,5%, xuống còn 4.264,70 USD/ounce, sau khi có thời điểm mất hơn 2% trong phiên, khiến kim loại quý này đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 23/3. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn giao tháng 8/2026 tại Mỹ chốt phiên giảm 1,8%, xuống còn 4.286,4 USD/ounce.

Ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, cho biết các nhà giao dịch đang tỏ ra thận trọng trước diễn biến hiện nay của thị trường. Theo ông, tâm lý né tránh rủi ro đang bao trùm hầu hết các loại tài sản và đây là nguyên nhân khiến giá vàng đi xuống.

Trong một báo cáo, ngân hàng Commerzbank nhận định nếu dữ liệu lạm phát tháng 5 của Mỹ tiếp tục cao hơn dự báo, giá vàng có thể còn giảm sâu hơn. Tuy nhiên, điều này cũng có thể tạo điều kiện cho giá vàng phục hồi vào cuối năm nếu Fed không nâng lãi suất như kỳ vọng của ngân hàng này.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện đang đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12/2026 ở mức khoảng 68%.

Tại Việt Nam, ngày 10/6, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 138,80-143,80 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 10/6:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: