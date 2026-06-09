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Giá vàng ngày 9/6: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Tại Việt Nam, ngày 9/6, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 138,80-143,80 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Vàng trang sức được bày bán tại một cửa hàng kinh doanh vàng. (Ảnh: Vietnam+)
Vàng trang sức được bày bán tại một cửa hàng kinh doanh vàng. (Ảnh: Vietnam+)

Giá vàng thế giới phục hồi từ mức thấp nhất trong phiên 8/6, nhờ triển vọng về một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran, mặc dù đà tăng bị hạn chế khi số liệu việc làm tích cực của Mỹ đã thúc đẩy kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.

Giá vàng giao ngay ổn định ở mức 4.334,22 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 23/3 vào đầu phiên. Giá vàng của Mỹ giao tháng 8/2026 gần như không đổi, ở mức 4.363,4 USD/ounce.

Mặc dù vàng vốn được coi là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ xung đột, một thỏa thuận hòa bình sẽ làm giảm rủi ro lạm phát do giá năng lượng và giảm bớt áp lực lên các ngân hàng trung ương trong việc duy trì lãi suất cao. Lãi suất cao hơn thường gây áp lực lên vàng, một tài sản không sinh lời.

Một yếu tố hạn chế đà tăng của giá vàng là đồng USD giao dịch quanh mức cao nhất trong gần hai tháng sau khi báo cáo việc làm của Mỹ được công bố tuần trước mạnh hơn dự kiến đã thúc đẩy kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất vào cuối năm. Đồng USD mạnh hơn khiến các mặt hàng được định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác.

Tại Việt Nam, ngày 9/6, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 138,80-143,80 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 9/6:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

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Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

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(Vietnam+)
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