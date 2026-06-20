Thị trường nông sản thế giới: Giá gạo Ấn Độ và Thái Lan đều tăng

Trong tuần này, giá chào bán tại các nước sản xuất gạo hàng đầu của châu Á như Ấn Độ và Thái Lan có xu hướng nhích lên do ảnh hưởng từ tỷ giá và lo ngại về thời tiết.

Trong khi đó, tại Ấn Độ, giá gạo đồ 5% tấm trong tuần này đã tăng lên mức 337-342 USD/tấn, so với mức 335-340 USD/tấn của tuần trước. Trong khi đó, các nhà cung cấp đang chào bán gạo trắng 5% tấm của nước này ở mức 343-349 USD/tấn.

Một đại lý tại Kolkata giải thích các nhà xuất khẩu đang chủ động nâng giá bán nhằm phản ánh đà tăng giá của đồng rupee thời gian gần đây. Bất chấp đợt tăng giá này, các quốc gia châu Phi vẫn duy trì lực mua mạnh mẽ do gạo Ấn Độ vẫn có lợi thế cạnh tranh về giá so với các đối thủ.

Dữ liệu công bố đầu tuần qua cũng cho thấy lượng gạo dự trữ trong các kho của Chính phủ Ấn Độ vào đầu tháng 6/2026 đã tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, chạm mức cao kỷ lục.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan ở mức 460-480 USD/tấn, cao hơn mức 450-475 USD/tấn của tuần trước.

Theo giới thương gia, nhu cầu ổn định từ Malaysia và Philippines đang tạo đà hỗ trợ giá gạo Thái Lan tiếp tục đi lên. Về nguồn cung, nông dân Thái Lan hiện đang trong giai đoạn gieo sạ lúa, trong khi giới chuyên gia lo ngại hiện tượng thời tiết El Nino sẽ làm sụt giảm sản lượng vụ trái mùa dự kiến thu hoạch vào tháng Tám và tháng Chín tới.

Bên cạnh đó, đồng baht mạnh lên và mặt bằng giá nội địa neo cao đang khiến các nhà xuất khẩu tỏ ra vô cùng thận trọng, chỉ thu mua cầm chừng theo nhu cầu thực tế. Một thương nhân tại Bangkok nhận định quyền quyết định giá hiện đã hoàn toàn nằm trong tay các chủ nhà máy xay xát.

Trong phiên ngày 18/6, giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 405-415 USD/tấn, giảm nhẹ so với mức 415-420 USD/tấn của tuần trước đó.

Ở một diễn biến khác tại Nam Á, giá gạo nội địa tại Bangladesh vẫn duy trì ở mức cao do tiến độ thu mua của chính phủ trên thị trường địa phương diễn ra vô cùng ì ạch.

Giới thương gia và nông dân cho biết các đợt mưa lớn đầu mùa đã tàn phá hơn 200.000 tấn lúa gạo, làm suy giảm nghiêm trọng nguồn cung. Thiệt hại nặng nề này khiến nông dân không mặn mà với việc bán lúa gạo theo mức giá thu mua ấn định của chính phủ, qua đó càng làm chậm lại tiến độ dự trữ quốc gia.

Thị trường nông sản Mỹ

Trong tuần giao dịch kết thúc vào ngày 17/6, giá các loại ngũ cốc trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) đã ghi nhận đà tăng tích cực. Động lực chính thúc đẩy thị trường đến từ những kỳ vọng về một thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran, kết hợp với những lo ngại về tình hình thời tiết bất lợi tại các vùng trồng trọt trọng điểm của Mỹ.

Chốt phiên giao dịch ngày 17/6, giá ngô giao tháng 7/2026 nhích nhẹ 2 xu Mỹ/bushel so với tuần trước, lên 4,21 USD/bushel. Tương tự, giá đậu tương giao tháng 7/2026 tăng 9 xu Mỹ lên 11,32 USD/bushel. Giá lúa mỳ giao tháng 7/2026 tăng 25,25 xu Mỹ lên 6,1275 USD/bushel (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4kg).

Nông dân thu hoạch lúa mỳ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chuyên gia Jack Scoville từ tập đoàn The Price Futures Group (Chicago) nhận định, viễn cảnh xung đột Trung Đông sắp được giải quyết đã mang lại "sự giải tỏa" cho giới đầu tư, kích hoạt tâm lý "bán tin đồn, mua sự thật."

Chuyên gia này cũng nhấn mạnh ngay cả khi không có yếu tố thỏa thuận hòa bình, thị trường vốn đã rơi vào trạng thái quá bán và đợt phục hồi này là tất yếu. Dự báo thời gian tới, giá ngô có thể tiến sát vùng 4,50 USD/bushel, trong khi đậu tương có khả năng phục hồi khoảng 50% so với đà giảm trước đó.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, thời tiết tại khu vực Đồng bằng Lớn và điều kiện phát triển yếu kém của vụ lúa mì vụ đông ở miền Nam nước Mỹ ngay trước thềm thu hoạch đã hỗ trợ mạnh mẽ cho giá lúa mỳ.

Chuyên gia Scoville đánh giá đà tăng của đậu tương một phần mang yếu tố "phòng ngừa lạm phát." Ngoài ra, thời tiết mát mẻ và ẩm ướt bất thường tại một số khu vực thuộc Trung Tây nước Mỹ đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ sụt giảm sản lượng ngô và đậu tương trong những tháng tới.

Về các yếu tố vĩ mô khác, Báo cáo Cung cầu tháng 6/2026 do Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố ngày 11/6 gần như không tác động đến giá ngũ cốc và hạt có dầu do các số liệu giữ nguyên, không thay đổi so với báo cáo tháng 5/2026.

Dự báo về xu hướng những tuần tiếp theo, giới phân tích tin tưởng giá ngũ cốc sẽ tiếp tục đi lên.

Thị trường càphê thế giới

Sáng 20/6, thị trường cà phê trong nước ghi nhận diễn biến tích cực với mức tăng nhẹ, đưa giá thu mua cao nhất chạm mốc 90.000 đồng/kg. Trái ngược với thị trường nội địa, giá cà phê trên cả hai sàn giao dịch quốc tế London và New York đều đảo chiều giảm sâu.

Trên thị trường thế giới, sức ép bán ròng đã đẩy giá hai mặt hàng cà phê tiêu chuẩn lao dốc. Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm mạnh 1,22%, mất 45 USD/tấn so với phiên trước, xuống 3.640 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica hợp đồng giao tháng 7/2026 cũng giảm 0,99%, tương đương giảm 2,75 xu/lb xuống 275,10 xu/lb (1 lb=0,4535 kg)./.

Gạo xuất khẩu tăng lượng, giá vẫn chịu áp lực giảm Lũy kế 5 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu khoảng 4,5 triệu tấn gạo, thu về 2,09 tỷ USD, tăng 6,6% về khối lượng nhưng giảm 3,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

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