Hà Nội chuyển cơ quan điều tra vụ gần 18.000 thiết bị định vị giả mạo Apple​

Lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra theo thẩm quyền vụ việc kinh doanh gần 18.000 thiết bị định vị giả mạo nhãn hiệu Apple với tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước khoảng 880 triệu đồng.

Theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, ngày 16/6, Đội Quản lý thị trường số 16 đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao toàn bộ tang vật cùng các tài liệu liên quan cho cơ quan công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật do vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình thị trường, Đội Quản lý thị trường số 16 phối hợp với Công an phường Việt Hưng tiến hành kiểm tra một địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại BAIYAN trên địa bàn phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang bày bán số lượng lớn thiết bị định vị mang dấu hiệu nhãn hiệu Apple nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Tang vật vi phạm gồm 15.000 bộ thiết bị định vị Tag Apple Find My, 2.400 bộ thiết bị định vị X8 Tag Apple Find My và 200 bộ thiết bị định vị Airtmy N Tag Apple Find My.

Theo cơ quan chức năng, tổng số hàng hóa vi phạm lên tới gần 18.000 sản phẩm, có giá trị khoảng 880 triệu đồng theo mức giá niêm yết trên bao bì sản phẩm.

Để xác định bản chất vụ việc, Đội Quản lý thị trường số 16 đã phối hợp với đại diện được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam của Apple Inc. tiến hành giám định, xác minh đối với toàn bộ số hàng hóa bị tạm giữ.

Kết quả xác minh cho thấy các sản phẩm nêu trên có gắn dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu Apple đang được bảo hộ tại Việt Nam nhưng không phải do chủ sở hữu nhãn hiệu sản xuất hoặc cho phép lưu thông trên thị trường.

Trên cơ sở kết quả xác minh, toàn bộ số hàng hóa bị tạm giữ được xác định là hàng giả mạo nhãn hiệu Apple theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết, trong bối cảnh thương mại điện tử và hoạt động kinh doanh trực tuyến phát triển mạnh, các đối tượng vi phạm ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để trà trộn hàng giả, hàng nhái vào thị trường.

Các mặt hàng điện tử, phụ kiện công nghệ mang thương hiệu nổi tiếng thường là nhóm hàng có nguy cơ bị làm giả cao do nhu cầu tiêu dùng lớn và giá trị kinh tế cao.

Việc phát hiện và chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra thể hiện quyết tâm của lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh chống sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như môi trường kinh doanh lành mạnh.

Theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, thời gian tới lực lượng quản lý thị trường sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với công an và các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ trong công tác kiểm tra, giám sát thị trường, đặc biệt đối với các nhóm hàng công nghệ, điện tử, phụ kiện thông minh và hàng hóa có thương hiệu nổi tiếng.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để người tiêu dùng nâng cao cảnh giác, lựa chọn sản phẩm tại các địa chỉ kinh doanh uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng nhằm hạn chế nguy cơ mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng./.

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả quy mô lớn Lợi dụng nhu cầu sử dụng các sản phẩm yến chưng sẵn, các đối tượng tổ chức sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang nhãn hiệu "Mina Nest" và "Gold Nest" trên nền tảng mạng xã hội nhằm thu lợi bất chính.

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