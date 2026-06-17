Khởi tố 187 bị can lừa đảo mua bán kỳ nghỉ, chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng

Chiều 17/6, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố 21 vụ án, quyết định khởi tố 187 bị can liên quan đến hành vi lừa đảo thông qua hoạt động mua bán, chuyển nhượng "sở hữu kỳ nghỉ du lịch."

Bước đầu, cơ quan công an xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng của 493 bị hại.

Theo Công an Thành phố Hà Nội, các đối tượng đã thành lập nhiều công ty kinh doanh sản phẩm "sở hữu kỳ nghỉ du lịch," lợi dụng tâm lý thích nhận quà tặng, ưu đãi của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo.

Các công ty này sử dụng hình thức gọi điện mời khách hàng tham dự hội nghị, hội thảo với lời quảng cáo được tặng voucher du lịch miễn phí tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn 4 sao, đồng thời khẳng định không bắt buộc mua hàng và chỉ cần mang theo căn cước công dân.

Tại các sự kiện, “nhân viên tư vấn” giới thiệu cho khách hàng các gói sở hữu kỳ nghỉ có giá từ 200-900 triệu đồng, thời hạn hợp đồng từ 5-40 năm, đồng thời đưa ra nhiều chương trình ưu đãi giảm giá nếu khách hàng ký kết và đặt cọc ngay tại chỗ. Các đối tượng còn đưa ra những cam kết về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng kỳ nghỉ cho người khác nhằm tạo niềm tin cho khách hàng.

Lực lượng chức năng xác định những nội dung cam kết này chỉ được trao đổi bằng lời nói, không được thể hiện trong hợp đồng hoặc bất kỳ văn bản pháp lý nào.

Trên thực tế, không có khách hàng nào thực hiện được việc chuyển nhượng như đã được hứa hẹn. Khi khách hàng yêu cầu hỗ trợ, các công ty liên tục trì hoãn hoặc đưa ra nhiều lý do để từ chối thực hiện.

Ngoài ra, các đối tượng này còn lập thêm nhiều công ty môi giới chuyển nhượng, cho thuê kỳ nghỉ để tiếp tục lừa đảo những khách hàng đã sở hữu hợp đồng nhưng có nhu cầu chuyển nhượng do gặp khó khăn về tài chính.

Thủ đoạn được các đối tượng sử dụng là thu thập hoặc mua dữ liệu khách hàng, sử dụng sim điện thoại không chính chủ và danh tính giả để tiếp cận nạn nhân, đưa ra những thông tin sai sự thật về việc có đối tác sẵn sàng nhận chuyển nhượng với mức lợi nhuận cao bất thường.

Để thực hiện hành vi, các đối tượng từng là nhân viên bán hợp đồng kỳ nghỉ nắm được dữ liệu khách hàng hoặc mua dữ liệu khách hàng đang sở hữu kỳ nghỉ, đã thành lập các công ty môi giới cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ và điều hành 1 đội ngũ kinh doanh chủ động liên hệ với những khách có nhu cầu cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng theo kịch bản mời chào đã xây dựng sẵn, chi trả hoa hồng cao cho nhân viên kinh doanh (từ 2-12% phí môi giới tùy theo vị trí), mục đích là bằng mọi cách dụ dỗ, lôi kéo khách hàng nộp tiền đặt cọc giữ chỗ và ký hợp đồng môi giới.

Khi tiếp cận khách, các nhân viên kinh doanh không sử dụng tên thật và sử dụng các số điện thoại là “sim rác”, đưa ra các thông tin không có thật là có liên kết với các đối tác bán kỳ nghỉ, hứa hẹn chuyển nhượng với giá cao bất thường (giá trị hợp đồng kỳ nghỉ 200 triệu đồng nhưng cam kết lợi nhuận sau khi cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ thì khách hàng thu về từ 1 tỷ đồng, 2,8 tỷ đồng hoặc 10 tỷ đồng) để khiến khách tin tưởng sẽ được chuyển nhượng với giá cao gấp nhiều lần.

Sau đó, yêu cầu khách phải nộp tiền qua nhiều hình thức như đặt cọc phí đảm bảo chuyển nhượng hợp đồng, chuyển tiền nâng cấp dịch vụ hoặc mua hợp đồng kỳ nghỉ mới mặc dù khách không có nhu cầu mua thêm kỳ nghỉ nhưng để chuyển nhượng được khách buộc phải mua hợp đồng kỳ nghỉ mới.

Trên thực tế, nhân viên kinh doanh cam kết với khách thực hiện hợp đồng trong thời gian từ 1-1,5 tháng, tuy nhiên trong hợp đồng môi giới, thời gian thực hiện hợp đồng là 10 năm nhằm gây cản trở, khó khăn cho khách hàng trong việc hủy hợp đồng, bồi thường tiền.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt; phong tỏa gần 59,8 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng; tạm giữ 7 ôtô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.

Công an thành phố Hà Nội xác định đây là hoạt động phạm tội có tổ chức, được phân công vai trò cụ thể từ khâu chỉ đạo, gọi điện tiếp cận khách hàng đến trực tiếp tư vấn, lừa đảo. Các đối tượng liên tục thay đổi tên doanh nghiệp hoặc thành lập công ty mới nhằm né tránh sự phản ánh, tố giác của người dân và tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, khởi tố các đối tượng có liên quan và tập trung thu hồi tài sản để bảo đảm quyền lợi cho người bị hại./.

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