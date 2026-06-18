Bắt giữ đối tượng truy nã trong nhóm 86 công dân được Campuchia trao trả

Ngày 18/6, tại Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (xã Tân Hộ Cơ), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức tiếp nhận 86 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia trao trả.

Các công dân Việt Nam được trao trả lần này gồm 65 nam và 21 nữ có hộ khẩu thường trú tại 23 tỉnh, thành phố trong cả nước như: Lâm Đồng, Gia Lai, Hà Tĩnh, Nghệ An, Lào Cai...

Qua bước đầu điều tra, nhiều công dân Việt Nam được trao trả có dấu hiệu xuất cảnh trái phép hoặc làm việc không phép tại Campuchia; bị phía nước bạn tạm giữ và sau đó bàn giao lại cho lực lượng chức năng của Việt Nam.

Quá trình xử lý thông tin, lực lượng chức năng đã tiếp nhận, bắt giữ một đối tượng truy nã của Công an Thành phố Hải Phòng (Công an tỉnh Hải Dương cũ).

Qua đấu tranh, đối tượng khai tên Trần Như Ngọc (sinh năm 1994), ngụ tại xã Phú Thái, Thành phố Hải Phòng. Ngọc bị truy nã về tội tham ô tài sản. Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã bàn giao đối tượng cho Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau khi hoàn chỉnh các thủ tục, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép. Các trường hợp xuất nhập cảnh đúng thủ tục được bàn giao cho Công an các tỉnh, thành phố tiếp nhận và đưa về địa phương xác minh, xử lý theo quy định.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức tiếp nhận hơn 470 công dân Việt Nam từ nước bạn Campuchia trao trả.

Qua phân loại, sàng lọc, xác minh và điều tra, nhiều công dân khai nhận sang Campuchia chủ yếu làm việc tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ như: karaoke, nhà hàng hoặc tham gia các hoạt động môi giới, bán hàng qua mạng.

Thời gian qua, lực lượng chức năng Campuchia đã truy quét các khu lừa đảo trực tuyến để kiểm tra, bắt giữ số người lao động bất hợp pháp, trong đó có lao động là công dân Việt Nam.

Để đấu tranh với xuất, nhập cảnh trái phép, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, đặc biệt là địa bàn ngoại biên; từ đó, kịp thời phân tích, đánh giá, dự báo tình hình về hoạt động của tội phạm xuất, nhập cảnh trái phép để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả.

Cùng với đó, các đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp, tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép và các cá nhân, tổ chức đưa, rước người xuất, nhập cảnh trái phép./.

Tiếp nhận 12 công dân Việt Nam do cơ quan chức năng Campuchia trao trả 12 công dân gồm 9 nam và 3 nữ xuất cảnh sang Campuchia vào nhiều thời điểm khác nhau để làm thuê; trong đó có một trường hợp tái phạm hành vi xuất cảnh trái phép qua biên giới.