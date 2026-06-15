Ngày 15/6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư, Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận 12 công dân Việt Nam do cơ quan chức năng Campuchia trao trả.

Ngay sau khi hoàn tất thủ tục tiếp nhận, các công dân được kiểm tra y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu trước khi lực lượng chức năng tiến hành sàng lọc, xác minh nhân thân và điều tra ban đầu.

Theo kết quả xác minh, 12 công dân gồm 9 nam và 3 nữ, có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh, thành phố gồm: Tây Ninh, An Giang, Phú Thọ, Lào Cai, Nghệ An, Đồng Tháp... Các công dân xuất cảnh sang Campuchia vào nhiều thời điểm khác nhau để làm thuê, sau đó bị Tổng cục Di trú - Bộ Nội vụ Campuchia trục xuất do vi phạm các quy định về nhập cảnh, lao động và cư trú của nước bạn.

Trong số các công dân được trao trả có một trường hợp tái phạm hành vi xuất cảnh trái phép qua biên giới. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư đang củng cố hồ sơ, điều tra, xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau khi hoàn tất việc rà soát, phân loại và lập hồ sơ ban đầu, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, đồng thời hoàn tất thủ tục cho các công dân nhập cảnh vào Việt Nam và bàn giao cho công an các tỉnh, thành phố nơi cư trú để tiếp nhận, đưa về địa phương theo quy định./.

Tiếp nhận 127 công dân do lực lượng chức năng Campuchia trao trả Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp với Bộ Công an, Công an tỉnh Tây Ninh, Sở Ngoại vụ tỉnh tiếp nhận 127 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.