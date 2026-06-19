Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới - vừa ký Quyết định số 57/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo này.

Quy chế này quy định nguyên tắc, chế độ làm việc, trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo; chế độ thông tin, báo cáo của Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới (Ban Chỉ đạo).

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Ban Chỉ đạo

Quyết định nêu rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định tại Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 28/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới và Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 27/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo.

Nguyên tắc làm việc của Ban Chỉ đạo

Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thảo luận công khai, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, đề cao trách nhiệm của Trưởng ban.

Trưởng ban là người quyết định cuối cùng đối với các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Ban Chỉ đạo. Phó Trưởng ban được quyết định một số vấn đề cụ thể theo phân công, ủy quyền của Trưởng ban.

Các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thực hiện công việc được phân công và chủ động chỉ đạo cơ quan chức năng triển khai các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước được giao để thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới theo kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 81-TB/TW và chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Thông báo số 81-TB/TW, Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 28/5/2026 tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 298/NQ-CP.

Công nhân gia công, lắp đặt cốt thép phục vụ thi công phần móng các hạng mục công trình Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Minh Tân, xã Minh Tân (Tuyên Quang). (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Ban Chỉ đạo họp định kỳ 3 tháng/1 lần và họp bất thường theo quyết định của Trưởng ban. Ngoài việc họp trực tiếp, trực tuyến, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo có thể lấy ý kiến bằng văn bản của thành viên Ban Chỉ đạo, tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.

Nội dung cuộc họp định kỳ tập trung đánh giá tổng thể tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới; đề xuất, xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền của Ban Chỉ đạo.

Trách nhiệm của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo; đầu mối cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu liên quan phục vụ công việc của Ban Chỉ đạo.

Hoàn thiện các hạng mục của Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã Pa Tần. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Cơ quan Thường trực còn có nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu, báo cáo, điều kiện cơ sở vật chất (khi được yêu cầu) và dự thảo thông báo kết luận các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của Ban Chỉ đạo.

Tổng hợp, báo cáo các hoạt động chung của Ban Chỉ đạo. Tham gia các cuộc họp và chương trình công tác của Ban Chỉ đạo.

Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo giao các bộ, ngành, địa phương, các thành viên Ban Chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Trước đó, ngày 27/5/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 950/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới (Ban Chỉ đạo).

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Ông Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Phó Trưởng ban Thường trực); bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

Xây trường học cho xã biên giới phải đảm bảo về tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, việc xây dựng trường phổ thông nội trú tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền là chủ trương lớn, là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng.

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