Hà Nội: Những điều thí sinh cần lưu ý sau khi biết điểm thi lớp 10

Tối nay, 19/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm thi và điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027.

Sau khi biết điểm thi, nếu có nguyện vọng phúc khảo, thí sinh lưu ý thời gian nhận phúc khảo bài thi của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội từ ngày 19 đến 25/6.

Nếu đã trúng tuyển, thí sinh cần làm thủ tục xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Đây là thủ tục bắt buộc. Thời gian xác nhận nhập học từ 13 giờ 30 ngày 25/6/2026 đến 24 giờ ngày 27/6/2026.

Với hình thức trực tuyến, học sinh đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu vào hệ thống tuyển sinh đầu cấp của thành phố, chọn tên nguyện vọng trúng tuyển và xác nhận nhập học, chọn in hoặc lưu phiếu xác nhận nhập học và kết thúc quá trình.

Trường hợp học sinh trúng tuyển nhiều nguyện vọng khác nhau (học sinh có thể trúng tuyển 1 nguyện vọng vào trường công lập không chuyên, các nguyện vọng vào trường chuyên, song ngữ tiếng Pháp, nguyện vọng tăng cường tiếng Pháp), học sinh có thể thay đổi và xác nhận nhập học lại trên hệ thống trước 24 giờ ngày 27/6/2026.

Với hình thức xác nhận trực tiếp, học sinh nộp bản sao Phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 tại trường có nguyện vọng trúng tuyển.

Sau khi được nhà trường cập nhật vào hệ thống hỗ trợ tuyển sinh và xác nhận nhập học, tài khoản của học sinh sẽ được hệ thống tự động khóa. Nhà trường in Giấy báo xác nhận nhập học cho học sinh.

Nếu học sinh muốn điều chỉnh nguyện vọng đã trúng tuyển (trường hợp học sinh có nhiều nguyện vọng trúng tuyển theo quy định), học sinh phải liên hệ với nhà trường để hủy xác nhận nhập học trước khi xác nhận nhập học ở nguyện vọng trúng tuyển mới (trong số các nguyện vọng trúng tuyển).

Nếu không trúng tuyển vào lớp 10 công lập hoặc không có nguyện vọng học các trường công lập, học sinh có nhiều cơ hội xét tuyển trường trung học phổ thông công lập chất lượng cao, các trường trung học phổ thông tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Với nhóm trường này, học sinh trúng tuyển xác nhận nhập học và nộp hồ sơ nhập học chậm nhất ngày 6/7/2026.

Học sinh nộp tại trường bản sao Phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 (đối với trường tuyển sinh theo phương án có sử dụng kết quả thi) hoặc học bạ (đối với trường tuyển sinh theo phương án dựa vào kết quả rèn luyện và học tập của học sinh tại cấp trung học cơ sở).

Sau khi được nhà trường cập nhật vào hệ thống hỗ trợ tuyển sinh và xác nhận nhập học, tài khoản của học sinh sẽ được hệ thống tự động khóa. Nhà trường in Giấy báo xác nhận nhập học cho học sinh. Trong thời gian tuyển sinh học sinh muốn thay đổi nguyện vọng trúng tuyển, phải liên hệ với nhà trường đã xác nhận nhập học để hủy nhập học trước khi xác nhận nhập học ở nguyện vọng mới.

Đối với các trường có số lượng học sinh dự tuyển quá chỉ tiêu quy định, hội đồng tuyển sinh nhà trường có trách nhiệm duyệt số học sinh trúng tuyển theo đúng số lượng được giao căn cứ vào điểm xét tuyển của học sinh và thông báo công khai số học sinh trúng tuyển. Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trên cơ sở dữ liệu ngành chỉ cho phép xác nhận nhập học cho học sinh theo chỉ tiêu được giao./.

Sở GD-ĐT Hà Nội công bố đáp án chính thức các môn trong kỳ thi vào lớp 10 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa chính thức công bố đề thi và đáp án các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ không chuyên Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027.