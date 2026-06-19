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Tốp 10 trường THPT có điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất Hà Nội năm 2026

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa chính thức công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2026. Thí sinh, phụ huynh có thể tra cứu tại các địa chỉ dưới đây.

Phạm Mai
Thí sinh dựt hi lớp 10. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Thí sinh dựt hi lớp 10. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Tối nay, 19/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn vào 122 trường trung học phổ thông công lập của Hà Nội.

Dẫn đầu về điểm chuẩn năm nay là các trường Trung học phổ thông Yên Hoà, Trung học phổ thông Lê Quý Đôn – Hà Đông, Trung học phổ thông Kim Liên với cùng mức 26 điểm. Trung bình thí sinh phải đạt trên 8,6 điểm/môn mới đủ điểm đỗ.

Dưới đây là tốp 10 trường có điểm chuẩn cao nhất mùa tuyển sinh năm nay của Hà Nội:

1. Trung học phổ thông Yên Hoà 26 điểm.

2. Trung học phổ thông Lê Quý Đôn – Hà Đông 26 điểm.

3. Trung học phổ thông Kim Liên 26 điểm (Tiếng Nhật 23 điểm).

4. Trung học phổ thông Phan Đình Phùng: 25,75 điểm.

5. Trung học phổ thông Việt Đức: 25,75 điểm (Tiếng Đức 22,75 điểm, Tiếng Nhật 24,25 điểm, Tiếng Pháp song ngữ 30,6 điểm; Tiếng Pháp tăng cường 26,53 điểm).

6. Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai: 25,75 điểm.

7. Trung học phổ thông Thăng Long 25,5 điểm.

8. Trung học phổ thông Nhân Chính: 25 điểm.

9. Trung học phổ thông Lê Quý Đôn - Đống Đa: 24,75 điểm.

10. Trung học phổ thông Trần Phú – Hoàn Kiếm: 24,75 điểm.

(Vietnam+)
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