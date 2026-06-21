Dông lốc làm đổ ngã nhiều cây xanh và sập nhà ở Đồng Tháp

Tại phường Mỹ Ngãi, dông lốc làm sập và tốc mái hoàn toàn 3 căn nhà, gãy đổ 5 cây xanh, ảnh hưởng khoảng 6,5ha hoa màu và cây ăn quả; thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 705 triệu đồng.

Mưa lớn kèm dông lốc chiều 20/6 tại phường Mỹ Ngãi và phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp làm nhiều nhà dân tốc mái, cây xanh và trụ điện gãy đổ, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Đến tối cùng ngày, chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Tại phường Mỹ Ngãi, dông lốc làm sập và tốc mái hoàn toàn 3 căn nhà, gãy đổ 5 cây xanh, ảnh hưởng khoảng 6,5ha hoa màu và cây ăn quả. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 705 triệu đồng.

Tại phường Cao Lãnh, nhiều cây xanh, trụ điện và trụ viễn thông trên các tuyến đường bị gãy đổ, gây ảnh hưởng giao thông cục bộ.

Dông lốc cũng làm tốc mái hoàn toàn 6 căn nhà và hư hỏng một số hạng mục tại khu vực tổ chức Lễ hội sen./.