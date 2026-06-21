Cần Thơ công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông tại xã Thạnh Xuân

Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sự cố sạt lở bờ sông trên địa bàn ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ.

Cụ thể tuyến lộ bêtông dọc sông Ba Láng tại ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Xuân có chiều dài sạt lở 21m; chiều rộng sạt lở 6-8m; độ sâu sạt lở từ 1-3m; ảnh hưởng đến nhà và tài sản của 2 hộ dân; ảnh hưởng sạt lở sâu vào nền đường giao thông khoảng 1,5m lộ giao thông nông thôn hiện hữu có bề rộng 3,5m với chiều dài khoảng 21m.

Khu vực công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sự cố sạt lở đang ảnh hưởng nhà ở, giao thông đi lại của người dân tại khu vực, diễn biến sạt lở ngày càng phức tạp và có nguy cơ sạt lở thêm.

Đây là tuyến lộ chính để vận chuyển hàng hóa, giao thông đi lại, sinh hoạt và cũng là tuyến bờ bao ven sông Ba Láng, khu dân cư đông đúc và cây trái, hoa màu và hạ tầng công cộng bên trong.

Nguyên nhân sạt lở là do đoạn sông cong, tạo dòng chảy xoáy vào bờ; ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thay đổi chế độ triều và dòng chảy gây sạt lở.

Do đó, ưu tiên thực hiện đầu tư dự án kè chống sạt lở bờ sông Ba Láng là rất cần thiết và cấp bách để chống sạt lở khẩn cấp tại khu vực trên nhằm bảo vệ đất đai, bảo vệ an toàn tài sản của người dân và cơ sở hạ tầng trong khu vực.

Thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình, diễn biến sạt lở và tiến độ khắc phục khẩn cấp sạt lở để theo dõi, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, xử lý kịp thời.

Cùng đó, thực hiện ngay giải pháp gia cố tạm tại vị trí sạt lở để đảm bảo giao thông đi lại, triều cường không gây thiệt hại đến sản xuất và dân sinh của bà con trong khu vực trong thời gian chờ xử lý sạt lở.

Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Xuân thực hiện việc cắm biển báo, cảnh báo khu vực bị sạt lở; thông báo rộng rãi đến người dân về tình hình sạt lở tại khu vực này để người dân biết, chủ động phòng, tránh trong sinh hoạt, sản xuất, đảm bảo an toàn, không lưu thông tại vị trí nêu trên.

Đồng thời bố trí lực lượng theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở; chuẩn bị vật tư, nhân lực, phương tiện, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi diễn biến sự cố sạt lở tiếp tục uy hiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân./.

Đồng Tháp khẩn cấp ứng phó nguy cơ sạt lở bờ sông Tiền Khu vực ven sông Tiền thuộc xã Thường Phước đang trở thành một trong những điểm nóng về sạt lở, đe dọa trực tiếp đến đời sống người dân, hạ tầng giao thông và các công trình phòng chống thiên tai.

