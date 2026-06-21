Italy đối mặt khủng hoảng kép do nắng nóng

Italy đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kép do nắng nóng cực đoan gây ra, khi đợt sóng nhiệt thứ hai trong chưa đầy một tháng qua không chỉ đe dọa sức khỏe cộng đồng mà còn gây áp lực ngày càng lớn lên nền kinh tế và tài chính công của quốc gia này.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngay từ đầu Hè, cơ quan chức năng Italy đã phải ban bố cảnh báo đỏ-mức cao nhất tại 8 thành phố lớn, gồm Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti và Torino.

Ngoài ra, 8 đô thị khác, trong đó có thủ đô Rome, Venice, Trieste và Verona, cũng được đặt trong tình trạng báo động cam. Đáng chú ý, toàn bộ bản đồ cảnh báo thời tiết của Italy hiện không còn khu vực nào ở mức an toàn.

Cơ quan dự báo khí tượng cho biết khối áp cao từ châu Phi sẽ tiếp tục duy trì tình trạng nắng nóng tại khu vực đồng bằng Padana ít nhất đến hết tuần đầu tiên của tháng 7.

Nhiều vùng kinh tế trọng điểm như Lombardia, Piemonte, Veneto và Emilia-Romagna được dự báo ghi nhận nhiệt độ ban ngày dao động từ 35-37 độ C, trong khi nhiệt độ ban đêm vẫn duy trì trên 25 độ C.

Các chuyên gia nhận định việc sóng nhiệt xuất hiện sớm và kéo dài liên tiếp ngay từ tháng 6 là dấu hiệu rõ ràng cho thấy khu vực Địa Trung Hải đang trở thành một trong những điểm nóng chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu toàn cầu.

Không chỉ gây ra thách thức về y tế, nắng nóng cực đoan còn đang gây ra những tổn thất kinh tế đáng kể. Báo cáo chiến lược của Allianz Trade ước tính trong 5 năm tới, Italy có thể mất tới 147 tỷ USD (khoảng 128 tỷ euro) sản lượng kinh tế do tác động của nhiệt độ cực đoan. Đây là mức thiệt hại lớn thứ hai tại châu Âu, chỉ sau Pháp.

Những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là xây dựng, logistics và nông nghiệp, vốn phụ thuộc nhiều vào lao động ngoài trời. Nghiên cứu cho thấy khi nhiệt độ vượt ngưỡng 30 độ C, năng suất lao động giảm khoảng 3% cho mỗi độ tăng thêm do người lao động suy giảm khả năng tập trung và có nguy cơ kiệt sức vì sốc nhiệt.

Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng điện cho hệ thống làm mát tại hộ gia đình và doanh nghiệp dự kiến tăng mạnh, trung bình 1,2% cho mỗi độ nhiệt tăng thêm, gây áp lực lớn lên lưới điện quốc gia trong bối cảnh nhiều nhà máy nhiệt điện đang gặp khó khăn do nguồn nước phục vụ làm mát hệ thống phát điện ngày càng khan hiếm.

Nắng nóng kéo dài cũng đang làm gia tăng rủi ro đối với ngân sách nhà nước. Sản lượng kinh tế suy giảm khiến nguồn thu thuế của Italy dự báo giảm khoảng 1,3% mỗi năm, trong khi chi phí y tế, cứu trợ khẩn cấp và sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hỏng do nhiệt độ cao liên tục gia tăng. Nhiều tuyến đường bộ và đường sắt đã ghi nhận tình trạng biến dạng do nền nhiệt khắc nghiệt.

Theo Allianz Trade, các chi phí phát sinh liên quan đến biến đổi khí hậu có thể khiến mức bội chi ngân sách hằng năm của Italy tăng thêm khoảng 0,5% GDP. Điều này làm gia tăng nguy cơ nước này vi phạm các quy định về kỷ luật tài khóa của Liên minh châu Âu (EU), vốn quy định nghiêm ngặt về mức thâm hụt ngân sách của các quốc gia thành viên./.

Nắng nóng kỷ lục đầu mùa đang thiêu đốt một vùng rộng lớn ở Tây Âu Anh và Pháp đã ghi nhận những ngày tháng 5 nóng nhất từ trước đến nay trong tuần này khi một "vòm nhiệt" mang đến nhiệt độ nóng như thiêu đốt, thường thấy vào giữa mùa Hè, cho Tây Âu.

​