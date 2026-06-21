Tiếp thêm tiếng nói đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam/dioxine Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, ngày 20/6, hàng trăm người đã tham gia cuộc tuần hành tại Quảng trường Bastille ở thủ đô nước Pháp, kêu gọi công lý và bồi thường cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxine tại Việt Nam, Lào và Campuchia, cũng như các nạn nhân ô nhiễm thuốc trừ sâu chlordecone tại hai vùng lãnh thổ hải ngoại Guadeloupe và Martinique của Pháp.

Sự kiện do hai hiệp hội Collectif Vietnam Dioxine và Các cộng đồng đoàn kết với nạn nhân của tình trạng đầu độc thuộc địa (DSAVEC) phối hợp tổ chức.

Tại cuộc tuần hành, các diễn giả và đại diện nhiều tổ chức xã hội, môi trường, y tế đã nhấn mạnh những tác động lâu dài của các chất độc hại đối với sức khỏe con người và môi trường.

Các ý kiến đều bày tỏ sự đoàn kết với những cộng đồng đang chịu ảnh hưởng của chất độc da cam và thuốc trừ sâu chlordecone, đồng thời kêu gọi tiếp tục các nỗ lực hỗ trợ nạn nhân, khắc phục hậu quả ô nhiễm và thúc đẩy các giải pháp nhằm ngăn ngừa những thảm họa môi trường tương tự trong tương lai.

Cuộc tuần hành diễn ra trong bối cảnh có hai diễn biến tư pháp quan trọng. Cụ thể, ngày 16/6, Tòa Phá án Pháp đã xem xét đơn kháng nghị của bà Trần Tố Nga đối với các công ty sản xuất hoặc thương mại hóa chất độc da cam.

Bà Trần Tố Nga (giữa) - cựu phóng viên chiến trường của TTXVN và là nguyên đơn trong vụ kiện 14 công ty hóa chất Mỹ - tham dự cuộc tập trung kêu gọi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam và chlordecone tại Quảng trường Bastille ở thủ đô Paris. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Tiếp đó, ngày 22/6, Tòa Phúc thẩm Paris dự kiến ra phán quyết về đơn kháng cáo đối với quyết định đình chỉ điều tra trong vụ án hình sự liên quan đến ô nhiễm thuốc trừ sâu chlordecone.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Pháp, luật sư Christophe Lèguevaques cho rằng cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxine là cần thiết và chính đáng.

Ông Lèguevaques nhận định đã xuất hiện những tín hiệu tích cực trong quá trình xem xét vụ kiện của bà Trần Tố Nga tại Tòa Phá án, đồng thời bày tỏ sự khâm phục đối với nghị lực và sự kiên trì của bà trong hành trình theo đuổi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam.

Đại diện các tổ chức xã hội tham gia sự kiện, ông Aurélien cho biết cuộc tuần hành nhằm lên án việc sử dụng các hóa chất độc hại thông qua chiến tranh hoặc các chính sách mang tính thuộc địa.

Ông Aurélien khẳng định việc bày tỏ đoàn kết với các cộng đồng đang phải gánh chịu hậu quả lâu dài của những chất độc này là điều quan trọng, đồng thời nhấn mạnh sự ủng hộ đối với những người đang đấu tranh chống lại các bất công liên quan đến “chủ nghĩa thực dân hóa học.”

Tiết mục biểu diễn trống của các thành viên của tổ chức Collectif Vietnam Dioxine tại cuộc tập trung kêu gọi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam và chlordecone ở Quảng trường Bastille, thủ đô Paris. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Bà Fleur Breteau, thành viên sáng lập và người phát ngôn của Tập thể Cancer Colère, bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với cuộc đấu tranh của bà Trần Tố Nga và Collectif Vietnam Dioxine trong suốt 17 năm qua nhằm đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam. Theo bà, đây là một cuộc đấu tranh vì sự sống và là nguồn cảm hứng cho nhiều phong trào xã hội khác.

Bà Fleur Breteau cho rằng nhận thức của công chúng về những tác động lâu dài của các hóa chất độc hại đối với sức khỏe con người đang ngày càng được nâng cao.

Bà Breteau khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ bà Trần Tố Nga trong hành trình đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam, đặc biệt trước thời điểm Tòa Phá án dự kiến ra phán quyết vào ngày 16/9 tới.

Về phần mình, ông Võ Định Kim, điều phối viên Collectif Vietnam Dioxine cho biết mục tiêu của cuộc tuần hành là thể hiện sự ủng hộ đối với cả hai vụ kiện đang diễn ra liên quan đến chất độc da cam và chlordecone. Theo ông, điểm chung của hai vụ việc là việc các hóa chất độc hại đã được sử dụng trên quy mô lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cộng đồng dân cư.

Ông Võ Định Kim cho rằng việc các cựu binh Mỹ từng được bồi thường trong khi các nạn nhân Việt Nam vẫn chưa được công nhận quyền được bồi thường là một bất công cần được khắc phục.

Ông cũng nêu thực tế rằng một số hóa chất bị cấm sử dụng tại chính quốc Pháp nhưng vẫn từng được sử dụng trong thời gian dài tại Guadeloupe và Martinique. Theo ông, đây là những lý do khiến các tổ chức xã hội tiếp tục yêu cầu công lý và bồi thường cho các nạn nhân của cả hai vụ việc./.

Tòa Phá án Pháp xem xét khả năng nối lại vụ kiện chất độc da cam Luật sư của bà Trần Tố Nga, nguyên đơn trong vụ kiện các tập đoàn hóa chất Mỹ sản xuất chất độc da cam, hy vọng tòa sẽ hủy phán quyết của Tòa Phúc thẩm Paris, xem xét vụ kiện đối với các tập đoàn này.