Nghị quyết 06-NQ/TW: Đóng góp tích cực, góp phần nâng tầm vị thế quốc gia

Chuỗi sự kiện đối ngoại nổi bật diễn ra trong tuần (từ ngày 15-21/6/2026) là những bước đi cụ thể nhằm triển khai sinh động đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng.

Điểm nhấn của các hoạt động này là chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nga; dấu mốc lịch sử khi Việt Nam lần đầu tiên có chuyên gia pháp lý trúng cử Thẩm phán Tòa án quốc tế về Luật Biển (ITLOS); khóa huấn luyện y tế đường không với Australia và các hoạt động đối ngoại tại một số địa phương.

Thể hiện vai trò, đóng góp tích cực của Việt Nam

Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị phản ánh rõ nét tư duy về đường lối đối ngoại của Đảng ngay sau Đại hội XIV, đặt trong bối cảnh Việt Nam đang tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

Một trong những định hướng lớn được nêu trong Nghị quyết là "mở rộng không gian phát triển mới cho đất nước.”

Hoạt động tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại thành phố Kazan, Liên bang Nga từ ngày 17-18/6/2026 đã rất thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường quan hệ giữa ASEAN và Nga, Đối tác Chiến lược Toàn diện của Việt Nam, qua đó thể hiện sự ủng hộ tích cực của Việt Nam đối với Nga và đối với quan hệ ASEAN- Nga.

Về các kết quả đáng chú ý của Hội nghị cũng như những động lực mới phát triển hơn nữa quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga từ chuyến thăm quan trọng này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá, chuyến công tác thể hiện vai trò đóng góp tích cực của Việt Nam trong việc nâng cao vị thế, vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực, đồng thời thúc đẩy quan hệ trao đổi cấp cao song phương, chuyển tải thông điệp quan trọng của Việt Nam trong việc triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, thúc đẩy quan hệ với các nước láng giềng, các đối tác lớn, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Bên cạnh hoạt động đa phương, cuộc hội đàm hiệu quả với Tổng thống Putin trong khuôn khổ chuyến thăm lần này là sự tiếp nối các hoạt động đối ngoại tích cực nhằm không ngừng nâng cao quan hệ chính trị để tạo xung lực thúc đẩy và nâng tầm toàn diện quan hệ Việt-Nga trong kỷ nguyên mới, là bước triển khai các thỏa thuận cấp cao đạt được sau chuyến thăm chính thức lịch sử của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Liên bang Nga (tháng 5/2025) và cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Putin ngay sau thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng (tháng 1/2026).

Tiến sỹ Nguyễn Thị Lan Anh, ứng cử viên Việt Nam vào ITLOS, phát biểu. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nổi bật trong tuần, vào ngày 18/6, tại Hội nghị lần thứ 36 của các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển diễn ra tại Trụ sở Liên hợp quốc, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Lan Anh, ứng cử viên của Việt Nam đã trúng cử Thẩm phán Tòa án quốc tế về Luật Biển (ITLOS) nhiệm kỳ 2026-2035 với số phiếu cao hàng đầu.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có chuyên gia pháp lý quốc tế được bầu làm Thẩm phán ITLOS, một trong những cơ quan tài phán quốc tế quan trọng nhất về luật biển.

Đánh giá về sự kiện này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh dấu mốc này thể hiện sự tín nhiệm, đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực và đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam đối với công việc chung, sự phát triển của ngành Luật quốc tế của Việt Nam cũng như năng lực, uy tín của chuyên gia nước nhà.

Kết quả này khẳng định tính đúng đắn, hiệu quả của đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả, đẩy mạnh đối ngoại đa phương, thúc đẩy thượng tôn luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và UNCLOS 1982.

Nhìn lại chặng đường dài hội nhập, từ một quốc gia chủ động hội nhập và nghiêm túc thực thi luật pháp quốc tế, Việt Nam đang ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình thảo luận, xây dựng và phát triển các nguyên tắc, chuẩn mực pháp lý quốc tế. Chúng ta đã có nhiều đóng góp tại các cơ chế quan trọng như Ủy ban Pháp luật quốc tế, Ủy ban Pháp lý-Kỹ thuật thuộc Cơ quan Quyền lực đáy đại dương quốc tế, Ủy ban Pháp luật thương mại quốc tế (UNCITRAL) và nhiều diễn đàn đa phương khác.

Việc trúng cử Thẩm phán ITLOS là kết quả của một quá trình lâu dài trong hợp tác quốc tế, đào tạo chuyên gia và đẩy mạnh tham gia đối ngoại đa phương, đánh dấu bước phát triển mới của hội nhập pháp lý quốc tế, phản ánh uy tín và vị thế ngày càng gia tăng của đất nước.

Đây là bước triển khai cụ thể đường lối đối ngoại được Đại hội XIV đề ra và được phát triển tại Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị, tạo đà để công tác đối ngoại chủ động, tích cực và hiệu quả hơn, góp phần cùng cộng đồng quốc tế gìn giữ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, công bằng và minh bạch.

Song song với đó, Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là một thành viên có trách nhiệm qua các hoạt động an ninh và quốc phòng đa phương. Ngày 18/6, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức huấn luyện thực hành vận chuyển y tế đường không cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 do Australia hỗ trợ.

Diễn ra từ ngày 13-22/6/2026, khóa huấn luyện nhằm trang bị cho các lực lượng kiến thức, kỹ năng cơ bản để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn tại phái bộ Nam Sudan. Khóa học có sự tham gia của 32 học viên Việt Nam, đặc biệt lần đầu tiên có sự góp mặt của 10 cán bộ, nhân viên gìn giữ hòa bình thuộc Bộ Công an, giúp nâng cao năng lực thực tế tiệm cận các quy trình, tiêu chuẩn quốc tế và Liên hợp quốc.

Thúc đẩy hợp tác quốc tế tại các địa phương

Một số tỉnh, thành phố triển khai nhiều hoạt động hợp tác đối ngoại sâu rộng, thực chất, mở ra các cơ hội phát triển mới. Tại Hải Phòng, ngày 17/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Khămphăn Phômmathắt đã thăm và làm việc tại thành phố.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu khẳng định địa phương luôn coi trọng và muốn làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với các địa phương của Lào.

Hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực có dư địa lớn như giáo dục-đào tạo, y tế, tài nguyên- khoáng sản, logistics và tạo thuận lợi cho Lào sử dụng hệ thống cảng biển của Việt Nam.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow. (Ảnh: Quốc Dũng/ TTXVN)

Cùng thời gian này, từ ngày 15-21/6/2026, Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow cùng Đoàn công tác đã có chuyến thăm, làm việc tại nhiều địa phương.

Tại cuộc làm việc chiều 19/6 với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, hai bên thảo luận về định hướng tăng cường mối quan hệ thời gian tới, trọng tâm là kết nối đầu tư vào công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, năng lượng tái tạo, đào tạo nghề chất lượng cao và kết nối xây dựng trung tâm tài chính quốc tế.

Trước đó, vào ngày 17/6, Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow cũng làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư vào công nghiệp xanh, logistics, chuyển đổi số, du lịch bền vững và bảo tồn di sản thế giới; đồng thời thăm Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để trao đổi về chương trình hợp tác chiến lược trong lĩnh vực y tế và đào tạo điều dưỡng theo tiêu chuẩn Đức.

Những hoạt động ngoại giao địa phương không chỉ góp phần củng cố sự tin cậy chính trị mà còn trực tiếp thu hút nguồn lực, góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.

Nhìn một cách tổng thể, các hoạt động đối ngoại trong tuần đã góp phần thiết thực mở rộng không gian phát triển mới cho đất nước; nâng cao trách nhiệm và đóng góp của Việt Nam vào công việc chung của quốc tế, từ đó xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, ngang tầm nhiệm vụ chiến lược trong kỷ nguyên mới./.

Nâng tầm đối ngoại, góp phần củng cố hình ảnh Việt Nam trong cộng đồng quốc tế Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xác định vị trí của đối ngoại trong tổng thể chiến lược phát triển quốc gia, gắn chặt hơn với xây dựng “sức mạnh mềm” và giá trị Việt Nam.

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