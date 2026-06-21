Nhận định Tây Ban Nha vs Saudi Arabia: Lamine Yamal sẽ tỏa sáng hay "Bò tót" rơi vào thảm cảnh bị loại ngay sau vòng bảng?

Sau trận hòa Cape Verde, Tây Ban Nha buộc phải thắng Saudi Arabia tại lượt hai bảng H World Cup 2026 trên sân Atlanta Stadium để khẳng định vị thế ứng viên vô địch.

Tây Ban Nha bước vào lượt trận thứ hai bảng H World Cup 2026 trên sân Atlanta Stadium với áp lực buộc phải thắng sau trận hòa đầy thất vọng ngày ra quân. Thầy trò huấn luyện viên Luis de la Fuente hiểu rằng một kết quả bất lợi nữa trước Saudi Arabia có thể sẽ đẩy nhà đương kim vô địch châu Âu vào thảm cảnh bị loại sớm.

Chính vì vậy, giới chuyên môn nhận định "La Roja" sẽ tràn lên tấn công ngay từ những giây đầu tiên nhằm áp đặt hoàn toàn thế trận kiểm soát bóng vượt trội. Sức ép nghẹt thở liên tục từ những mũi khoan như Lamine Yamal hay Nico Williams được dự báo sẽ khiến hệ thống phòng ngự lùi sâu của đại diện châu Á khó lòng đứng vững.

Sự chênh lệch đẳng cấp này khiến các bình luận viên quốc tế đều đồng thuận đưa ra dự đoán về một chiến thắng tưng bừng ba không nghiêng về phía gã khổng lồ châu Âu. Những cái tên như Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal và Pedri được kỳ vọng sẽ trực tiếp tỏa sáng để mang về ba điểm trọn vẹn cho đội tuyển xứ sở bò tót./.