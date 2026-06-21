Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2026 tại Hải Phòng

Hội Báo khép lại nhưng những thông điệp, giá trị và tinh thần của chủ đề “Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm” tiếp tục lan tỏa, là kim chỉ nam cho hành động của cấp hội, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, sôi nổi và gắn kết, chiều 21/6, Hội Báo toàn quốc năm 2026 đã bế mạc tại Trung tâm Hội nghị-Biểu diễn, thành phố Hải Phòng.

Phát biểu tổng kết, Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cho biết, với chủ đề xuyên suốt “Báo chí Việt Nam-Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới”, Hội Báo toàn quốc năm 2026 đã thành công tốt đẹp, để lại những dấu ấn sâu đậm.

Hội Báo toàn quốc đã thực sự trở thành một ngày hội lớn mang tầm vóc quốc gia với sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí Trung ương, các cấp Hội địa phương và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu báo chí trong cả nước.

Hội Báo năm nay có quy mô 87 gian trưng bày được thiết kế đồng bộ, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc, tạo nên một bức tranh toàn cảnh sống động phản ánh dòng chảy mạnh mẽ của báo chí cách mạng gắn liền với xu hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới.

Hội Báo còn có Diễn đàn Báo chí toàn quốc với 11 phiên làm việc, cùng thẳng thắn trao đổi về việc sắp xếp hoạt động các cơ quan báo chí, thảo luận về phát triển kinh tế báo chí, và tìm lời giải cho bài toán truyền thông chính sách tại địa phương… các chuyên đề đã mở ra những tầm nhìn mới, những bài học kinh nghiệm sâu sắc cho người làm báo trong kỷ nguyên số.

Hội Báo khép lại nhưng những thông điệp, giá trị và tinh thần của chủ đề “Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm” sẽ tiếp tục lan tỏa, là kim chỉ nam cho hành động của cấp hội và mỗi hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.