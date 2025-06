Báo Điện tử VietnamPlus ba năm liên tiếp đoạt giải A tại Hội Báo toàn quốc

Chiều 21/6, Lễ bế mạc Hội Báo toàn quốc 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, bản lĩnh, đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Ban Tổ chức và Hội đồng Giải thưởng đã bình chọn và quyết định trao 5 Giải A, 7 Giải B, 16 Giải C, 19 Giải khuyến khích cho “Gian trưng bày ấn tượng”; 3 Giải A, 3 Giải B, 12 Giải C cho "Sự kiện, hoạt động ấn tượng"; 8 Giải A, 14 Giải B, 20 Giải C, 15 Giải khuyến khích cho "Sản phẩm báo chí ấn tượng."

Tác phẩm báo chí đa phương tiện 3D “Hùng ca thống nhất đất nước” của Báo Điện tử VietnamPlus đã đoạt Giải A hạng mục “Sản phẩm báo chí ấn tượng.”

Như vậy, đã ba năm liên tiếp Báo Điện tử VietnamPlus được trao Giải A tại Hội Báo toàn quốc. Năm 2023 và 2024, Báo đã giành Giải A hạng mục "Giao diện Báo điện tử Tết ấn tượng."

Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình trao giải Nhất cho báo VietnamPlus (TTXVN) Giải sản phẩm báo chí ấn tượng. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Đây là sản phẩm báo chí ra đời nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam (30/4/1975-30/4/2025).

Tại địa chỉ https://www.vietnamplus.vn/50namgiaiphongmiennam/, “Hùng ca thống nhất đất nước” của VietnamPlus có hình thức thể hiện mới lạ với game 3D tương tác về biểu tượng bất diệt của Chiến thắng 30/4 với chiếc xe tăng của quân giải phóng húc đổ cổng Dinh Độc lập, trở thành niềm tự hào của cả dân tộc về khát vọng giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Theo Tổng Biên tập Báo Điện tử VietnamPlus Trần Tiến Duẩn, sản phẩm đa phương tiện đặc biệt 3D tương tác “Hùng ca Thống nhất đất nước” ra mắt trong thời điểm các đơn vị của Thông tấn xã Việt Nam với tư cách là cơ quan đa phương tiện chủ lực, đang đẩy mạnh chuyển đổi số các sản phẩm báo chí, đa dạng hóa các nền tảng thông tin.

Như một thước phim chiếu chậm, sản phẩm của VietnamPlus đưa độc giả hòa vào dòng chảy cuộc trường chinh thống nhất đất nước, từ chiến dịch Tây Nguyên, đà tiến quân như vũ bão, mở đường mà đi, đánh địch mà tiến, tới Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Những ngày tháng lịch sử hào hùng của cả dân tộc được sống lại bằng những video tư liệu, các động tác xoay, vuốt chạm trên desktop (hoặc điện thoại thông minh) tạo trải nghiệm cho độc giả thông qua game 3D đồ họa, những thông tin lịch sử được kể lại theo phong cách báo chí dữ liệu, videographic trực quan hóa và những âm thanh podcast ghi lại các thời khắc không thể nào quên của đất nước. Độc giả sử dụng các phím bật/tắt âm thanh và nút lái xe tăng trên (màn hình điện thoại thông minh, hoặc trên-dưới-trái-phải, A-W-S-D với desktop) để tăng độ trải nghiệm.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Hội Báo toàn quốc 2025 đánh giá một trong những điểm nổi bật nhất của Hội Báo 2025 là sự thể hiện rõ nét xu hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong báo chí.

Nhiều cơ quan đã mang đến những sản phẩm báo chí đa phương tiện, các ứng dụng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, thực tế ảo tăng cường để thu hút độc giả, cho thấy sự chủ động và quyết tâm của báo giới trong việc bắt kịp nhịp độ phát triển của công nghệ tiên tiến trên thế giới./.

