Bế mạc Hội Báo toàn quốc 2025: Thông tấn xã Việt Nam được trao hai giải A

Sau 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, Hội Báo toàn quốc 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, bản lĩnh, đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” đã bế mạc vào chiều 21/6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Phát biểu tổng kết, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Hội Báo toàn quốc 2025, cho biết Hội Báo năm 2025 đã có gần 130 gian trưng bày các sản phẩm báo chí đặc sắc của hơn 80 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Các gian trưng bày được đầu tư công phu, đa dạng về hình thức và nội dung, cho thấy bức tranh toàn cảnh về sự phát triển chuyên nghiệp, hiện đại của báo chí Việt Nam.

Không khí giao lưu vui vẻ, cởi mở giữa các nhà báo và người dân đã tạo nên một hội báo đầm ấm, thân thiện, giúp công chúng hiểu hơn về nghề báo và những hy sinh, nỗ lực của các nhà báo. Đây thực sự là niềm khích lệ, cổ vũ tinh thần lớn lao cho những người làm báo Việt Nam.

Ban tổ chức trao Giải sản phẩm báo chí ấn tượng cho các đơn vị đoạt giải. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Thông qua các gian trưng bày, triển lãm, các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, văn hóa, nghệ thuật, Hội Báo toàn quốc đã nêu bật những đóng góp và sự phát triển mạnh mẽ của Báo chí Cách mạng Việt Nam trong suốt 100 năm qua, đồng thời quảng bá các sản phẩm báo chí, thành quả lao động, sáng tạo của các nhà báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam trong cả nước.

Một trong những điểm nổi bật nhất của Hội Báo 2025 là sự thể hiện rõ nét xu hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong báo chí.

Nhiều cơ quan đã mang đến những sản phẩm báo chí đa phương tiện, các ứng dụng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, thực tế ảo tăng cường để thu hút độc giả, cho thấy sự chủ động và quyết tâm của báo giới trong việc bắt kịp nhịp độ phát triển của công nghệ tiên tiến trên thế giới.

Các diễn đàn chuyên đề về trí tuệ nhân tạo trong báo chí, nguồn nhân sự báo chí số, kinh tế báo chí... đã thu hút sự quan tâm lớn, chứng tỏ đây là những vấn đề mà chúng ta đang trăn trở và tìm lời giải.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi trao giải B cho đơn vị Báo Tin tức (TTXVN) Giải sản phẩm báo chí ấn tượng. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

“Hội Báo toàn quốc 2025 kết thúc, nhưng những giá trị, những bài học kinh nghiệm và nguồn cảm hứng mà nó mang lại sẽ còn vang vọng. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống 100 năm vẻ vang, với bản lĩnh vững vàng, sự năng động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao cả, báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân,” nhà báo Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2025, Ban Tổ chức và Hội đồng Giải thưởng đã bình chọn và quyết định trao 5 Giải A, 7 Giải B, 16 Giải C, 19 Giải khuyến khích cho “Gian trưng bày ấn tượng”; 3 Giải A, 3 Giải B, 12 Giải C cho "Sự kiện, hoạt động ấn tượng" trong khuôn khổ Hội báo; 8 Giải A, 14 Giải B, 20 Giải C, 15 Giải khuyến khích cho "Sản phẩm báo chí ấn tượng".

Thông tấn xã Việt Nam giành 2 giải A, 2 giải B và 1 giải C: Giải A hạng mục “Gian trưng bày ấn tượng”; Giải A hạng mục “Sản phẩm báo chí ấn tượng” cho tác phẩm báo chí đa phương tiện 3D "Hùng ca thống nhất" của Báo Điện tử VietnamPlus; Giải B bìa Báo Xuân Ất Tỵ 2025 của Báo Tin Tức; Giải B hạng mục “Sản phẩm báo chí ấn tượng tác phẩm” cho tác phẩm ảnh báo chí “Tuồng - Loại hình nghệ thuật sân khấu cổ truyền đặc sắc” của tác giả Nguyễn Khánh Hoà, Ban Biên tập Ảnh; Giải C bìa Báo Xuân Ất Tỵ 2025 của Báo Thể thao và Văn hoá.

Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình trao giải A cho Báo Điện tử VietnamPlus (TTXVN) Giải sản phẩm báo chí ấn tượng. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức cũng trao Bằng chứng nhận “Đã đóng góp vào sự thành công của Hội Báo toàn quốc 2025, kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam” cho tập thể, đơn vị, cá nhân; Giấy chứng nhận cho các doanh nhân, doanh nghiệp “Đồng hành cùng Hội Báo toàn quốc 2025, kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam”.

Như một nét đẹp truyền thống, Hội Báo toàn quốc 2025 sẽ trao tặng toàn bộ ấn phẩm tham dự Hội Báo cho các chiến sỹ bộ đội hải quân và biên phòng./.

