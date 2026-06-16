Cháy lớn tại biệt thự liền kề khu đô thị ở Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ 16 phút ngày 15/6, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 15 nhận được tin báo về vụ cháy xảy ra tại căn biệt thự liền kề số 20 thuộc Khu đô thị Văn Phú.

Bản tin 60s ngày 16/6/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

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