Xã hội

Huế huy động hơn 100 người dập tắt đám cháy rừng rộng 1,5ha

Lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương và người dân đã khẩn trương khống chế, dập tắt đám cháy thực bì dưới tán rừng keo tại xã Phong Điền, thành phố Huế, sau hơn 2 giờ bùng phát.

Võ Văn Dũng

Tối 15/6, Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế xác nhận, trên địa bàn xã Phong Điền vừa xảy ra vụ cháy thực bì dưới tán keo, lan rộng khoảng 1,5ha.

Ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục Trưởng kiểm lâm thành phố Huế cho biết, vào khoảng 17 giờ cùng ngày, tại Lô 6, K7, Tiểu khu 14, địa phận Ủy ban Nhân dân phường Phong Điền quản lý đã xảy ra vụ cháy thực bì dưới tán rừng keo (từ 1,5-2 năm tuổi). Vụ cháy lan rộng khoảng 1,5ha.

Sau khi nắm được thông tin, các lực lượng chức năng gồm: Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm khu vực phía Bắc thành phố Huế cùng với lực lượng của Ủy ban Nhân dân xã Phong Điền, với hơn 100 người cùng phương tiện máy móc và người dân đã nhanh chóng dập tắt đám cháy rừng vào khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày.

Chi cục Trưởng Kiểm lâm thành phố Huế khuyến cáo, trong thời gian nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng ở mức cao.

Trước tình hình này, Chi cục kiểm lâm thành phố yêu cầu người dân tuyệt đối không sử dụng lửa trong rừng và ven rừng (không đốt thực bì, đốt rác, đốt ong, vàng mã, thắp hương mộ...); không vứt tàn thuốc lá, không đốt lửa trại.

Khi phát hiện khói, lửa hoặc dấu hiệu cháy cần báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc Chi cục kiểm lâm thành phố Huế.

Chủ rừng và người dân cần tăng cường tuần tra, dọn vật liệu cháy, chuẩn bị phương án chữa cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)
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