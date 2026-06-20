Vụ ngộ độc bánh mỳ ở Đồng Tháp: 25 mẫu bệnh phẩm dương tính với Salmonella

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, đến 15 giờ ngày 19/6, ngành chức năng ghi nhận 290 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến việc ăn bánh mỳ thịt tại cơ sở bánh mỳ Hồng Ngọc 37 (địa chỉ số 64-64 Bis-62 Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh).

Các trường hợp có triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt, tê tay, mệt mỏi và đau đầu. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các cơ sở y tế đã tổ chức tiếp nhận, điều trị và phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tính đến 15 giờ ngày 19/6, tổng số trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm được ghi nhận là 290 người. Trong đó, 34 trường hợp đã được điều trị ngoại trú hoặc xuất viện, 256 trường hợp đang tiếp tục điều trị tại các cơ sở y tế. Hiện sức khỏe của các bệnh nhân đang điều trị cơ bản ổn định.

Các bệnh nhân được điều trị tại nhiều cơ sở y tế gồm Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang, Bệnh viện Quân y 120, Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tho, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long và Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp.

Ủy ban Nhân dân phường Đạo Thành đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm, tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở bánh mỳ Hồng Ngọc 37 và yêu cầu ngừng sản xuất, kinh doanh từ 19 giờ ngày 16/6 để phục vụ điều tra.

Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tho phối hợp Ủy ban nhân dân phường Đạo Thành tiến hành điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm theo quy định.

Đoàn kiểm tra đã thực hiện test nhanh chỉ tiêu hàn the đối với 3 mẫu thực phẩm gồm chả lụa Bakey, chả jambon J2 và xúcxích tỏi thịt do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Sản xuất Thực phẩm Sóng Trăng sản xuất. Kết quả cho thấy cả 3 mẫu đều âm tính.

Đoàn kiểm tra không tiến hành lấy mẫu thực phẩm tại cơ sở bánh mỳ Hồng Ngọc 37 do các nguyên liệu như chả lụa, chả jambon, xúcxích được nhập từ nhiều lô hàng và thời điểm sản xuất khác nhau nên không xác định được chính xác lô sản phẩm đã sử dụng trong ngày 15/6.

Riêng mặt hàng pate do cơ sở tự chế biến đã được sử dụng hết nên không còn mẫu để phục vụ công tác xét nghiệm, truy xuất nguyên nhân.

Về công tác lấy bệnh phẩm, Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang và Trung tâm Y tế Khu vực Mỹ Tho tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm và gửi xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm bệnh phẩm cho thấy, có 25/36 mẫu dương tính với salmonella sp do Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp.

Hiện, ngành Y tế và chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến sức khỏe bệnh nhân, đồng thời phối hợp điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Đồng Tháp ghi nhận 93 trường hợp nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ thịt Đến 17 giờ ngày 17/6, tổng số trường hợp nghi ngộ độc bánh mỳ thịt là 93 trường hợp, trong đó 4 trường hợp đã khỏe và về nhà; các trường hợp còn lại tiếp tục được theo dõi, điều trị.