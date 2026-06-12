Hưng Yên: Khởi tố chủ cơ sở dùng hóa chất cấm để sản xuất giá đỗ

Tối 12/6, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên cho biết đã phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phùng Văn Hậu, trú tại xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm."

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Hưng Yên) phối hợp với Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên) và lực lượng chức năng xã Việt Yên tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất giá đỗ tại thôn Bình Phú, xã Việt Yên, do Phùng Văn Hậu làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác phát hiện 1.806kg giá đỗ thành phẩm có dấu hiệu sử dụng hóa chất ngoài danh mục cho phép.

Lực lượng chức năng xác định từ đầu năm 2026, chủ cơ sở là Phùng Văn Hậu đã sử dụng hoạt chất 6-benzyl aminopurine (6-BAP) hay còn gọi là "nước kẹo" để kích thích giá đỗ mập, đều, đẹp mắt và tăng sản lượng nhằm trục lợi, dù biết rõ đây là chất cấm trong sản xuất thực phẩm.

Theo các cơ quan chuyên môn, hoạt chất 6-BAP là chất kích thích tăng trưởng tế bào, có thể gây hại cho sức khỏe con người nếu tiếp xúc hoặc ăn phải.

Thời gian tới, Công an tỉnh Hưng Yên sẽ tăng cường rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng hoặc chứa chất cấm để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật./.

Hơn 1.000 tấn giá đỗ nhiễm hóa chất cấm tuồn ra thị trường Thành phố Hồ Chí Minh Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây sản xuất giá đỗ sử dụng hóa chất cấm quy mô lớn, hơn 1.000 tấn sản phẩm độc hại đã được tiêu thụ ra thị trường.