Đắk Lắk: Án tù đích đáng cho các đối tượng sử dụng chất cấm để sản xuất giá đỗ

Ngày 23/9, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo liên quan đến vụ án hình sự “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm,” quy định tại Điều 317, Bộ luật Hình sự.

Đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm khi các bị cáo sử dụng hóa chất độc hại để sản xuất giá đỗ.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thành (sinh năm 1982, trú Thành phố Hồ Chí Minh) 4 năm tù; các bị cáo: Vũ Duy Tư (sinh năm 1991, trú tỉnh Đắk Lắk) và Đào Văn Thái (sinh năm 1973, trú Thành phố Hồ Chí Minh) cùng nhận mức án 3 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Hảo (sinh năm 1988, trú tỉnh Đắk Lắk) bị phạt 1 năm tù giam. Các bị cáo cùng phạm tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm."

Hội đồng xét xử còn tuyên phạt bổ sung bị cáo Trần Văn Thành 30 triệu đồng và bị cáo Đào Văn Thái 20 triệu đồng.

Các bị cáo trên đều biết rõ chất 6-Benzylaminopurine là hóa chất không được phép sử dụng trong sản xuất giá đỗ, biết sử dụng hóa chất này gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng; tuy nhiên loại hóa chất này giúp cho giá đỗ phát triển tăng trưởng nhanh hơn, đồng đều, thân giá to và rễ ngắn, tăng lợi nhuận trong kinh doanh.

Do đó, từ đầu năm 2024, chất 6-Benzylaminopurine được Vũ Duy Tư và Nguyễn Văn Hào sử dụng để sản xuất giá đỗ tại cơ sở ở phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk.

Trần Văn Thành và Đào Văn Thái bán hóa chất 6-Benzylaminopurine cho Vũ Duy Tư để sản xuất hơn 7.200kg giá đỗ, trị giá hơn 168 triệu đồng.

Ngoài ra, Trần Văn Thành còn bán hóa chất 6-Benzylaminopurine cho Nguyễn Văn Hào để sản xuất hơn 3.000kg giá đỗ, trị giá hơn 70 triệu đồng...

Đến ngày 15/12/2024, các đối tượng trên đã bị lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk bắt giữ./.

