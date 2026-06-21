Bắc Ninh: Mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông chém chết bạn gái và 2 đứa trẻ

Công an tỉnh Bắc Ninh xác nhận, tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên xảy ra án mạng khiến 4 người tử vong và 1 người bị thương.

Trước đó, tối 20/6/2026, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về vụ giết người xảy ra vào khoảng 18 giờ cùng ngày, tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã đến hiện trường phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Việt Yên và các đơn vị chức năng điều tra làm rõ nội dung vụ việc.

Bước đầu xác định khoảng 18 giờ cùng ngày, tại gia đình ông N.V.C (sinh năm 1965, trú tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên), do mâu thuẫn tình cảm giữa chị N.T.N (sinh năm 1995, con đẻ ông C) với đối tượng Nguyễn Văn Tuyên (sinh năm 1990, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh), nên Nguyễn Văn Tuyên dùng dao chém chị N; cháu N.H.P, sinh năm 2016 (con chị N); cháu N.B.B, sinh năm 2020 (con chị N) và N.B.N, sinh năm 2011 (con nuôi ông C); sau đó đối tượng tự sát.

Hậu quả là chị N (con đẻ ông C), cháu P, cháu B và đối tượng Tuyên tử vong; N.B.N (con nuôi ông C) bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Việt Yên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đang tiến hành điều tra theo quy định./.

Vụ nổ súng gây án mạng tại Thành phố Hồ Chí Minh: Đã bắt được 2 nghi phạm Lực lượng công an đã truy bắt thành công 2 đối tượng - nghi phạm gây ra vụ nổ súng vào nhóm người nước ngoài xảy ra tại phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh vào tối 21/5.