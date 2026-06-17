Trao trả 7 đối tượng vi phạm pháp luật cho cơ quan chức năng Trung Quốc

Ngày 17/6, Trạm Biên phòng Cửa khẩu Bắc Luân 2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) cho biết, đơn vị phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Ninh) trao trả 7 đối tượng người Trung Quốc vi phạm pháp luật Việt Nam cho cơ quan chức năng nước bạn.

Các đối tượng này đã vi phạm pháp luật Việt Nam về nhập cảnh trái phép, cư trú bất hợp pháp. Cơ quan chức năng xác minh, lập hồ sơ xử lý các đối tượng, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất thủ tục trao trả các trường hợp theo đúng quy định.

Việc bàn giao diễn ra an toàn, đúng quy định pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Ninh) khuyến cáo các tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh; không tiếp tay, môi giới, chứa chấp hoặc sử dụng lao động nước ngoài không có giấy tờ hợp pháp.

Mọi hành vi tổ chức, môi giới, giúp sức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép hoặc sử dụng lao động nước ngoài trái phép đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Trao trả 33 công dân Trung Quốc vi phạm pháp luật Việt Nam cho phía Trung Quốc 33 đối tượng người Trung Quốc vi phạm quy định pháp luật Việt Nam về nhập cảnh trái phép và cư trú bất hợp pháp được Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái trao trả cho phía Trung Quốc.