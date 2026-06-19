Phát hiện cơ sở chiết gas trái phép, thu giữ bồn chứa 5 tấn và nhiều tang vật

Ngày 19/6, Công an thành phố Hà Nội thông tin, lực lượng chức năng xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội vừa phát hiện xử lý cơ sở san chiết khí gas trái phép trên địa bàn.

Trước đó, ngày 17/6, Công an xã Ngọc Hồi phối hợp với lực lượng chức năng Ủy ban Nhân dân xã kiểm tra kho xưởng của anh T.C.Đ (sinh năm 2001) tại khu vực đường Đại Thanh, thôn Nguyệt Áng, xã Ngọc Hồi.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện anh T.C.Đ đang san chiết khí gas trái phép từ bồn chứa vào các bình gas kim loại loại 12 - 13kg để phục vụ mục đích kinh doanh.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật gồm: 1 bồn chứa khí gas loại 5 tấn, 23 vỏ bình gas loại 12 - 13kg, 4 bình gas đã được nạp khí, 1 hệ thống chiết nạp gas cùng các thiết bị, dây dẫn phục vụ hoạt động san chiết trái phép.

Công an xã Ngọc Hồi đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ toàn bộ tang vật liên quan và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an thành phố Hà Nội, hoạt động san chiết gas trái phép không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ rất cao, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người dân và có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản nếu xảy ra sự cố.

Công an thành phố khuyến cáo người dân không tham gia, tiếp tay hoặc thực hiện các hoạt động san chiết, tàng trữ, kinh doanh gas trái phép dưới bất kỳ hình thức nào; chỉ sử dụng gas có nguồn gốc rõ ràng từ các cơ sở được cấp phép.

Khi phát hiện hành vi vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương để kiểm tra, xử lý, góp phần bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn./.

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