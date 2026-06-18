Dứt điểm xử lý tài sản công dôi dư, thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí

Chiều 18/6, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Công an tổ chức buổi gặp gỡ báo chí nhằm thông báo kết quả Phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh và Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an đồng chủ trì buổi thông báo.

Giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, tháo gỡ tài sản công dôi dư

Trả lời câu hỏi của phóng viên về hướng xử lý tình trạng lãng phí tại các dự án tồn đọng kéo dài và cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết đây là vấn đề được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo đặc biệt quan tâm.

Liên quan đến xử lý các dự án công trình tồn đọng kéo dài, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết thời gian qua Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo đã có những chỉ đạo về rà soát các công trình tồn đọng, kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí. Bên cạnh đó, mới đây khi cả nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp có thêm các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp lại tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, tạo thành một khối lượng các công trình dự án cũng như cơ sở nhà đất dôi dư, tài sản, đất đai khổng lồ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo trong Phiên họp thứ 30 cũng đã đặc biệt quan tâm nhấn mạnh nội dung này.

Theo Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo, các cấp ủy, tổ chức đảng từ Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy đã vào cuộc quyết liệt; tập trung lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, thanh tra, cũng như ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc xử lý các dự án công trình tồn đọng kéo dài, tài sản, nhà đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy chính quyền.

Vừa qua, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 29/2026/QH16 về việc xử lý các dự án chậm tiến độ với các chính sách đặc thù để xử lý các vi phạm về đất đai và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài. Đây là một cơ chế, một Nghị quyết cởi trói, tạo bước đột phá cho xử lý các công trình dự án khó khăn, vướng mắc.

Tại báo cáo của Chính phủ trong Phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo, hiện nay, các địa phương đã tháo gỡ không còn khó khăn vướng mắc là 1.531 dự án. Trong đó có 273 dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng, tương đương với hơn 4.000ha đất và với tổng vốn đầu tư 286 nghìn tỷ đồng. Đây là sự khơi thông nguồn lực rất lớn, mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo quyết liệt thời gian qua.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cũng cho biết, tại Phiên họp thứ 30, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu trong tháng 7 này, Chính phủ ban hành một Nghị quyết đặc thù về xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, tháo gỡ triệt để các rào cản pháp lý liên quan đến đầu tư công và tài sản công. Đồng thời, Ban Chỉ đạo yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu, Bí thư các tỉnh ủy, thành ủy phải có phương án xử lý cụ thể trong quý 3 các công trình, dự án dư thừa đến nay chưa có phương án xử lý; hoàn thành dứt điểm trong năm 2026.

Về báo cáo Chính phủ tại Phiên họp liên quan đến xử lý và đưa vào quản lý khai thác sử dụng 3.896 cơ sở nhà đất bỏ trống xuống cấp, sử dụng kém hiệu quả mà theo kết luận Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu làm rõ địa chỉ và có trách nhiệm rõ ràng.

Nhận diện thủ đoạn phạm tội mới và thu hồi tài sản tham nhũng

Trả lời các câu hỏi của phóng viên về các phương thức phạm tội mới và khó khăn trong kê biên, thu hồi tài sản ngay từ giai đoạn điều tra, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết tình trạng tham nhũng hiện nay có xu hướng gia tăng phức tạp ở cả khu vực nhà nước và các doanh nghiệp tư nhân, cổ phần. Qua việc khởi tố mới 1.985 vụ án với 4.671 bị can trong 6 tháng đầu năm 2026, cơ quan điều tra nhận diện năm thủ đoạn tinh vi nổi lên.

Trước hết là thủ đoạn cấu kết, móc nối giữa đối tượng trong cơ quan nhà nước và các đối tượng ngoài xã hội, xuyên suốt từ khâu đấu thầu, nghiệm thu đến thanh quyết toán để cài cắm tiêu chí, nâng khống dự toán công trình. Kế đến là hành vi lợi dụng giải quyết thủ tục hành chính công để thu thêm phí ngoài. Thứ ba là lợi dụng việc được giao nhiệm vụ quản lý tài sản và quá trình cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp, xử lý tài sản công để thực hiện các hành vi như định giá thấp tài sản nhà nước, chuyển quyền sử dụng đất công, bán tài sản không qua định giá, đấu giá gây thất thoát.

Đặc biệt, thứ tư là lợi dụng chuyển đổi số để che giấu tội phạm. Theo đó, tội phạm ngày càng lợi dụng không gian số, tin nhắn mã hóa, tài sản ảo và giao dịch trực tuyến để che giấu dòng tiền.

Thứ năm là thủ đoạn lợi dụng các mô hình kinh doanh mới, tài sản mới để chiếm đoạt và trục lợi. “Đặc biệt, vừa qua nổi lên vấn đề mô hình bất động sản nghỉ dưỡng, sở hữu kỳ nghỉ, huy động vốn dự án. Công an Hà Nội vừa khởi tố 21 vụ án liên quan đến 25 công ty và 187 đối tượng về các hành vi này,” Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an trả lời câu hỏi của phóng viên. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Về công tác thu hồi tài sản, theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, dù đã thu hồi khoảng 37.522 tỷ đồng, đạt 57,7% tính từ tháng 12/2023 đến tháng 5/2026, cơ quan điều tra vẫn vấp phải bốn điểm nghẽn lớn. Cụ thể là nhiều tài sản đã bị tẩu tán, hợp thức hóa cho người thân hoặc bên thứ ba đứng tên; tội phạm lợi dụng kinh tế số để chuyển tiền qua ví điện tử, tiền ảo hoặc tuồn ra nước ngoài. Cùng với đó, nhiều đối tượng gây thiệt hại đặc biệt lớn nhưng không còn tài sản tương xứng để đền bù, trong khi cơ sở dữ liệu đất đai, ngân hàng chưa liên thông và việc phối hợp tương trợ tư pháp quốc tế còn nhiều rào cản.

Để khắc phục, định hướng của Bộ Công an trong thời gian tới là chuyển mạnh sang truy nguyên dòng tiền, áp dụng các biện pháp bảo toàn, phong tỏa và kê biên tài sản ngay từ giai đoạn đầu điều tra để ngăn chặn tận gốc việc đối tượng tẩu tán tài sản.

Đổi mới tuyên truyền, lan tỏa văn hóa liêm chính từ cơ sở

Trả lời câu hỏi của phóng viên về giải pháp đưa công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đi vào chiều sâu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh khẳng định mấu chốt là phải bám sát các hành động quyết liệt của Ban Chỉ đạo và phát hiện được những mô hình hay, cách làm tốt từ chính cơ sở.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh yêu cầu một tác phẩm tuyên truyền thực chất bắt buộc phải có hình ảnh tham gia của người dân, bởi cả hệ thống chính trị phải làm tốt công tác dân vận thì mới tạo được sự ủng hộ, đồng thuận xã hội sâu rộng.

Dịp này, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành của báo chí thời gian qua đã góp phần định hướng dư luận, củng cố niềm tin của nhân dân vào quyết tâm không ngừng, không nghỉ của Đảng và Nhà nước.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí tập trung phản ánh việc hoàn thiện thể chế, kiểm soát quyền lực, phòng ngừa sai phạm, cũng như quá trình xử lý nghiêm các vụ án phức tạp và nỗ lực thu hồi tài sản. Đặc biệt, công tác truyền thông cần nhấn mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các dự án tồn đọng, tài sản công dôi dư không chỉ dừng ở góc độ quản lý ngân sách mà phải gắn liền với đạo đức công vụ, trách nhiệm nêu gương phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ.

Để làm được điều đó, các cơ quan báo chí cần cung cấp thông tin chính thống, khách quan, đổi mới cách thức tuyên truyền và chủ động phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái; qua đó lan tỏa mạnh mẽ văn hóa liêm chính, tiết kiệm và trách nhiệm trong toàn xã hội./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, coi thu hồi tài sản là thước đo quan trọng của hiệu quả xử lý.