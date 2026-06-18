Tuyên án Phan Quốc Việt cùng 11 bị cáo trong vụ án Việt Á ở Đắk Lắk

Trong hai ngày 17-18/6, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị liên quan, trong đó có Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (gọi tắt Công ty Việt Á).

Theo cáo trạng, trong quá trình mua sắm sinh phẩm, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống COVID-19, các bị cáo đã có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu, hợp thức hóa hồ sơ và thực hiện các thủ tục trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

12 bị cáo bị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng,” “Tham ô tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” (theo quy định tại các Điều 222, 353 và 360, Bộ luật Hình sự).

Cáo trạng xác định, để hợp thức hóa việc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk mượn hàng sử dụng trước, thanh toán sau và nhằm mục đích vụ lợi, Trần Huyền Phú An, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khoa học An Việt (trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh) và Đỗ Hữu Nghị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị Y tế và Dược phẩm Thừa Thiên Huế đã thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu, làm mất tính công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu.

Bên cạnh đó, Trần Thị Nguyên Hằng, nhân viên Khoa Xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk là người được giao quản lý sinh phẩm, vật tư xét nghiệm COVID-19, đã lợi dụng sự thiếu chặt chẽ trong công tác quản lý của lãnh đạo khoa và Trung tâm để cấu kết với các đối tượng liên quan, chiếm đoạt tiền ngân sách Nhà nước.

Cáo trạng xác định, đối với hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, các bị cáo đã gây thiệt hại hơn 6,8 tỷ đồng; hành vi tham ô tài sản gây thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng; hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1,5 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử xác định, tại Bản án số 29/2024/HS-ST ngày 12/1/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội trong vụ án Việt Á, Phan Quốc Việt (Tổng Giám đốc Công ty Việt Á) đã bị buộc bồi thường thiệt hại đối với gói thầu tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk số tiền gần 3,5 tỷ đồng. Đồng thời, tòa án buộc Phan Quốc Việt nộp lại khoản hưởng lợi bất chính sau khi đã đối trừ các khoản liên quan với số tiền hơn 634 tỷ đồng.

Các cơ quan tố tụng đã kê biên toàn bộ tài sản của vợ chồng Phan Quốc Việt và Công ty Việt Á để bảo đảm thi hành án. Do khoản thiệt hại hơn 6,8 tỷ đồng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã nằm trong số tiền hưởng lợi bất chính hơn 634 tỷ đồng mà Phan Quốc Việt phải nộp lại, nên cơ quan tố tụng không đề nghị xem xét trách nhiệm dân sự đối với các bị can trong vụ án này.

Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án. (Ảnh: TTXVN phát)

Kết thúc phiên tòa, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án đối với Phan Quốc Việt cùng 11 bị cáo. Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Quốc Việt 7 năm tù. Tổng hợp với hình phạt 30 năm tù của Tòa án Quân sự Trung ương, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của nhiều bản án là 30 năm tù.

Bị cáo Trần Thị Nguyên Hằng bị tuyên phạt 7 năm tù; tổng hợp với mức án 3 năm 6 tháng tù theo Bản án của Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng, hình phạt chung là 10 năm 6 tháng tù. Bị cáo Đỗ Hữu Nghị bị tuyên phạt 1 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và 1 năm 6 tháng tù về tội “Tham ô tài sản”; tổng hợp hình phạt là 2 năm 6 tháng tù. Bị cáo Trần Huyền Phú An bị phạt 9 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và 1 năm tù về tội “Tham ô tài sản”; tổng hợp hình phạt là 1 năm 9 tháng tù.

Bị cáo Đinh Lê Lê Na, nhân viên kinh doanh của Công ty Việt Á tại Đắk Lắk và Tây Nguyên bị tuyên phạt 7 năm tù; tổng hợp với 3 năm 6 tháng tù theo Bản án của Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng và 3 năm tù theo Bản án của Tòa án nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, hình phạt chung là 13 năm 6 tháng tù.

Hội đồng xét xử miễn hình phạt cho 7 bị cáo là nhân viên Công ty Việt Á; nhân viên Công ty cổ phần Thiết bị Y tế và Dược phẩm Thừa Thiên-Huế do một số bị cáo được xác định chỉ là người làm công ăn lương, không có quyền quyết định, không bàn bạc việc lập chứng từ khống, không hưởng lợi từ số tiền bị chiếm đoạt. Một số bị cáo được miễn hình phạt do thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác điều tra, tự nguyện khắc phục hậu quả, có nhiều đóng góp trong giai đoạn phòng chống COVID-19.

Bị cáo Trịnh Quang Trí, nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk và bị Đặng Minh Tuyết, nguyên Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk bị xác định đã thiếu trách nhiệm trong quản lý, sử dụng sinh phẩm, vật tư xét nghiệm COVID-19, tạo điều kiện để cấp dưới chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên, hành vi xảy ra trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, các bị cáo là lực lượng tuyến đầu chống dịch, hậu quả đã được khắc phục hoàn toàn, bản thân có nhiều thành tích công tác và được cơ quan đề nghị xem xét khoan hồng.

Vì vậy, Hội đồng xét xử có căn cứ miễn hình phạt cho các bị cáo. Hội đồng xét xử buộc các bị cáo bồi thường cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk số tiền hơn 1,53 tỷ đồng. Các bị cáo đã hoàn thành nghĩa vụ bồi thường này./.

Miễn hình phạt nguyên Kế toán trưởng CDC Huế trong vụ Việt Á Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Hà Thúc Nhật phạm tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, nhưng được miễn hình phạt.