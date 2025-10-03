Bắt giam cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận do sai phạm đấu thầu

Tối 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Thành, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Ông Nguyễn Văn Thành bị khởi tố để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, tháng 2/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận (cũ) đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Vụ án này liên quan việc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận mua sắm trang thiết bị y tế, máy thở do Công ty Trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Minh Khoa cung cấp, phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Kết quả xác minh ngoài việc hồ sơ mời thầu không phù hợp quy định, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận còn có dấu hiệu tạo điều kiện cho một nhà thầu trúng thầu. Trong đó, xác định giá các mặt hàng của các gói thầu do Công ty Trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Minh Khoa trúng thầu có tổng giá trị chênh lệch lớn giữa giá công ty mua vào so với giá trúng thầu.

Được biết hai gói thầu công ty này trúng thầu gồm: Gói thầu mua sắm trang thiết bị phòng, chống COVID năm 2020 (16 thiết bị) với giá trúng thầu hơn 10,7 tỷ đồng, trong khi giá mua vào chỉ là 5,7 tỷ đồng. Gói thầu mua 5 máy thở, giá trúng thầu hơn 3,4 tỷ đồng, trong khi giá mua vào gần 1,8 tỷ đồng.

Ngoài hai gói thầu trên, gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác năm 2021 của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cũng do công ty này trúng thầu hơn 10 tỷ đồng, trong khi giá mua vào chỉ 4,9 tỷ đồng.

Tổng giá trị hai gói thầu năm 2020 và 1 gói thầu năm 2021 là hơn 24,2 tỷ đồng, trong khi giá mua vào chỉ gần 12,5 tỷ đồng, tăng đến 94%.

Đến tháng 5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và CDC Bình Thuận.

Theo điều tra, trong hai năm 2020-2021, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 hơn 71 tỷ đồng với 20 gói thầu, giá trị hợp đồng đã thực hiện gần 69 tỷ đồng. Trong đó, có gói thầu mua sắm sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021.

Hình thức chỉ định thầu rút gọn, giá trúng thầu hơn 3,6 tỷ đồng, nhà thầu trúng thầu là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khoa học Hợp Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh).

Quá trình điều tra xác định vào tháng 8/2021, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận ký hợp đồng với công ty trên mua 2.016 kit test của Công ty Việt Á với giá 470.000 đồng/kit test, trị giá 947 triệu đồng.

Đến tháng 9/2021, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận ký tiếp hợp đồng mua 4.992 kit test của Công ty Việt Á với giá 367.500 đồng/kit test với tổng trị giá hơn 1,8 tỷ đồng.

Riêng trong tháng 12/2020, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận ký hợp đồng với Công ty Việt Á với tổng giá trị hợp đồng hơn 3,8 tỷ đồng, trong đó có một máy sinh học phân tử Realtime PCR có xuất xứ từ Malaysia với giá hơn 1,3 tỷ đồng…

Các gói thầu nói trên đều được mua từ nguồn vốn ngân sách, nguồn kinh phí vận động phòng, chống dịch thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn./.

