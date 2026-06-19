Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn với tổng giá trị 20.000 tỷ đồng

Ngày 19/6, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đồng Nai cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn hoạt động tại Đồng Nai và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, với tổng giá trị giao dịch trên 20.000 tỷ đồng.

Qua công tác đấu tranh, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đồng Nai phát hiện một đường dây mua bán trái phép hóa đơn hoạt động với quy mô lớn tại Đồng Nai và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đường dây này có sự tham gia của nhiều đối tượng, tổ chức hoạt động chặt chẽ, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi và tồn tại trong thời gian dài. Trên cơ sở đó, Công an thành phố Đồng Nai đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Ngày 1/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đồng Nai) đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can gồm Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Thanh Thủy, Vũ Thị Trúc Ly, Nguyễn Phi Hùng, Đỗ Viết Lộc, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Văn Hưng, Văn Trung Kiên, Trần Quang Vinh, Nguyễn Đức Anh và Trịnh Phan Thiên để điều tra về tội "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước."

Kết quả điều tra bước đầu xác định từ năm 2020 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập 5 đường dây với hơn 200 công ty "ma" để mua bán trái phép hơn 15.000 hóa đơn. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên các hóa đơn này lên tới hơn 20.000 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn với các nhóm đối tượng nêu trên chủ động đến cơ quan Công an trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan để được xem xét, hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật theo quy định.

Thông tin liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đồng Nai, địa chỉ số 1034 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Đồng Nai.

Vụ án đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, mở rộng./.