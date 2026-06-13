Khởi tố 38 bị can để điều tra hành vi in, mua bán trái phép hóa đơn

Ngày 13/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đồng Nai thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 38 đối tượng để điều tra về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước,” quy định tại khoản 1 và khoản 2, Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đồng Nai xác định 38 cá nhân là đại diện pháp luật, kế toán các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã tham gia mua bán trái phép với số lượng hơn 2.400 tờ hóa đơn đã ghi nội dung, với tổng giá trị được ghi trên hóa đơn là 1.077 tỷ đồng. Qua đấu tranh bước đầu, các bị can đều thừa nhận hành vi phạm tội.

Liên quan đến vụ án, cuối năm 2025 và đầu năm 2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về tội phạm “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước,” quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Xác định đường dây mua bán hóa đơn do Nguyễn Văn Tuyến (sinh năm 1984, ngụ phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) cầm đầu, chủ mưu với giá trị hóa đơn mua bán trái phép khoảng hơn 4.000 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục xác minh, mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng thông báo và kêu gọi các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hành vi mua bán hóa đơn khẩn trương đến trình báo, làm việc tại Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Đồng Nai, địa chỉ số 1034, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, thành phố Đồng Nai để được xem xét, xử lý theo quy định./.

Bắt nữ giám đốc mua bán hóa đơn, trốn thuế hơn 739 triệu đồng Trần Thị Tuyết Anh mua trái phép 26 hóa đơn giá trị gia tăng từ nhiều doanh nghiệp khác nhau nhằm hợp thức hóa đầu vào hàng hóa phục vụ san lấp mặt bằng với tổng số tiền trốn thuế hơn 739 triệu đồng.