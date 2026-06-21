TP Hồ Chí Minh: Triệt phá 3 ổ nhóm người nước ngoài đang lập trung tâm lừa đảo

Ngày 21/6, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan vừa phát hiện, triệt phá nhiều ổ nhóm người nước ngoài lợi dụng địa bàn Thành phố để chuẩn bị tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng; đồng thời khởi tố 8 vụ án với 26 bị can để điều tra về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.”

Qua kiểm tra 1.616 cơ sở lưu trú trên địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện 160 cơ sở vi phạm quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài; 311 trường hợp người nước ngoài vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, cư trú, lao động, đánh bạc và nhiều hành vi khác có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Đáng chú ý, ngày 18/5, kiểm tra một cơ sở lưu trú trên địa bàn phường Thuận Giao, lực lượng chức năng phát hiện 85 công dân Trung Quốc lưu trú nhưng không khai báo theo quy định; thu giữ gần 200 máy tính, máy tính xách tay, hơn 550 điện thoại di động cùng nhiều thiết bị điện tử.

Kết quả điều tra xác định các đối tượng Dai Fei (còn gọi Lei Long), Hu Guoyu và Zhou Wendong được chỉ đạo từ nước ngoài sang Việt Nam thuê địa điểm, lắp đặt hệ thống mạng, chuẩn bị cơ sở vật chất và đưa người từ Trung Quốc sang để hình thành một trung tâm hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Các đối tượng trong vụ án. (Ảnh: TTXVN phát)

Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và các kịch bản lừa đảo dưới hình thức giả danh thương mại điện tử, đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán và nhiều phương thức khác.

Quá trình mở rộng điều tra cũng xác định Quách Thị Huế, chủ một số cơ sở lưu trú, đã bố trí chỗ ở cho nhiều người nước ngoài nhưng không thực hiện đăng ký, khai báo lưu trú theo quy định. Ngày 14 và 17/6, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can trong vụ án.

Tiếp đó, ngày 8/6, lực lượng Công an phát hiện 83 công dân Trung Quốc, phần lớn nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn phường Bình Dương.

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ nhiều máy tính, điện thoại và thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Điều tra xác định 2 đối tượng là Phạm Thị Huỳnh Như và Phạm Thanh Sơn đã thuê, quản lý nhiều cơ sở lưu trú, móc nối với các đối tượng ở nước ngoài để tiếp nhận, bố trí nơi ở cho số lượng lớn người nước ngoài, trong đó có nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã cơ bản hoàn tất việc tập kết nhân sự, lắp đặt thiết bị và chuẩn bị vận hành đường dây trước khi bị phát hiện, ngăn chặn.

Gần đây nhất, ngày 17/6, kiểm tra một căn nhà trên địa bàn phường Hiệp Bình, lực lượng chức năng phát hiện 42 công dân Trung Quốc lưu trú trái quy định; thu giữ 132 điện thoại di động, 77 máy tính bảng, 7 máy tính xách tay cùng nhiều thiết bị mạng, thiết bị viễn thông và dữ liệu điện tử.

Kết quả điều tra bước đầu, cơ quan chức năng xác định đây là địa điểm được thuê để tập kết nhân sự, tổ chức ăn ở và hoạt động theo mô hình khép kín phục vụ cho hoạt động lừa đảo trên không gian mạng nhắm vào công dân Trung Quốc.

Các đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Các đối tượng được phân công nhiệm vụ cụ thể trong quản lý nhân sự, hậu cần và vận hành. Ngày 20/6, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Fan HaiMing, Cao JiaLiang và Nguyễn Hồng Thảo Nhi để điều tra về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 8 vụ án với 26 bị can liên quan đến hành vi tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Trong số này có 9 bị can là người nước ngoài, 6 bị can là chủ, quản lý hoặc nhân viên cơ sở lưu trú và 7 bị can là các đối tượng môi giới, trung gian thuê địa điểm lưu trú.

Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng các vụ án, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Phú Thọ: Triệt phá "dự án" trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn tại Việt Nam Trong tháng 5/2026, các đối tượng đã tổ chức đưa hàng chục công dân Trung Quốc đến lưu trú tại nhiều địa điểm thuộc Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ, trong đó phát hiện 16 trường hợp không có giấy tờ.