Lào Cai: Bắt giữ nhóm đối tượng người nước ngoài lừa đảo trên không gian mạng

Ngày 14/6, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, cơ quan đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ đột nhập kiểm tra khách sạn Sông Hồng View (tại phường Lào Cai), kịp thời ngăn chặn, bắt giữ 19 người Trung Quốc đang sử dụng mạng xã hội thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về tổng rà soát, quản lý, đấu tranh với các đối tượng sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo ban hành kế hoạch và triển khai các biện pháp nghiệp vụ rà soát toàn diện, nắm tình hình để kịp thời phát hiện đấu tranh, xử lý ngay.

Qua công tác điều tra, rà soát, nắm tình hình, đầu tháng 6/2026, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện nhóm đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh và đến địa bàn Lào Cai, thuê số lượng phòng lớn tại khách sạn Sông Hồng View, tại đường Duyên Hải, phường Lào Cai, để cư trú.

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện nhóm trên gồm 19 đối tượng có dấu hiệu từng tham gia hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại địa bàn Campuchia, do Wang Xiang Sheng (Vương Trường Sinh), sinh năm 1981, trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc cầm đầu.

Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị áp dụng các biện pháp nghiệp vụ bí mật tổ chức xác minh.

Đến ngày 10/6/2026, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện các đối tượng tiến hành triển khai lắp đặt các thiết bị điện tử như: máy tính (đã được cài đặt sẵn các ứng dụng mạng xã hội Trung Quốc như Teleglam, 69yue… để hoạt động lừa đảo thông qua việc mạo danh các App cho vay tiền của Trung Quốc), thiết bị thu phát sóng 5G… tại khách sạn, chuẩn bị thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mục tiêu của các đối tượng là tìm kiếm các “con mồi” là công dân Trung Quốc có nhu cầu muốn vay tiền, sau đó đóng giả là nhân viên của các app cho vay, hướng dẫn người vay làm các thủ tục để vay tiền, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Ngày 12/6/2026, ngay khi các đối tượng tiến hành các hoạt động lừa đảo, lực lượng trinh sát thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã đột nhập kiểm tra khách sạn Sông Hồng View, bắt giữ toàn bộ nhóm 19 người Trung Quốc nêu trên, kịp thời ngăn chặn các đối tượng sử dụng mạng xã hội thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tang vật tại hiện trường gồm: 23 bộ máy tính laptop đang được các đối tượng sử dụng để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 26 chiếc điện thoại di động; 8 thiết bị thu, phát sóng 5G; 16 chiếc USB chạy hệ điều hành cùng một số đồ vật, tài liệu liên quan khác.

Qua đấu tranh bước đầu, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Kết quả khai thác dữ liệu điện tử, phát hiện các đối tượng đã thu thập được thông tin của 25.000 công dân Trung Quốc khi đang hoạt động tại địa bàn Campuchia để phục vụ việc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, xác minh mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

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