Ngăn chặn kịp thời đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia quy mô lớn

Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp các đơn vị chức năng phát hiện, ngăn chặn kịp thời một nhóm người nước ngoài có dấu hiệu tổ chức lừa đảo trực tuyến quy mô lớn tại Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ.

Qua quản lý cư trú, lực lượng chức năng phát hiện nhiều người nước ngoài lưu trú bất thường tại các khu nghỉ dưỡng, farmstay, villa.

Điều tra cho thấy đây là nhóm có nguồn gốc từ các tổ chức lừa đảo trực tuyến ở Campuchia, dịch chuyển hoạt động sang Việt Nam.

Cơ quan điều tra xác định Zhao Wei Zhong (A Châu, quốc tịch Trung Quốc) là đối tượng khảo sát địa điểm, điều phối hoạt động và tiếp nhận người từ Campuchia sang Việt Nam.

Trong tháng 5/2026, nhóm này đã đưa hàng chục công dân Trung Quốc đến lưu trú tại nhiều địa điểm, trong đó có 16 người nhập cảnh trái phép./.

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