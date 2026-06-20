Cảnh giác với chiêu trò dụ dỗ cá độ và lừa đảo mùa World Cup 2026

Nhân mùa World Cup 2026, các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội, các ứng dụng nhắn tin, website xem bóng đá trực tuyến hoặc các hội, nhóm trên không gian mạng để lôi kéo người tham gia cá độ.

Theo Cơ quan Công an, nhân mùa World Cup 2026, các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội, các ứng dụng nhắn tin, website xem bóng đá trực tuyến hoặc các hội, nhóm kín trên không gian mạng để quảng cáo, lôi kéo người tham gia cá độ.

Cơ quan Công an khuyến cáo: World Cup là ngày hội thể thao của những người yêu bóng đá. Mỗi người dân hãy trở thành người hâm mộ văn minh, thưởng thức các trận đấu với tinh thần thể thao lành mạnh, không tham gia cá độ dưới bất kỳ hình thức nào để bảo vệ tài sản của bản thân, gia đình và góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn./.

Khởi tố 23 đối tượng điều hành các trang web phát lậu, quảng cáo cá độ bóng đá Công an Hưng Yên khởi tố 23 đối tượng điều hành các trang web lậu cá độ bóng đá như CakhiaTV, Rakhoi.TV, tổ chức đánh bạc quy mô lớn.

​