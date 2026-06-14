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Thành phố Hồ Chí Minh vào top điểm đến ẩm thực ngon nhất thế giới năm 2026

Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 6 trong danh sách 20 thành phố ẩm thực ngon nhất thế giới năm 2026 do tạp chí Time Out công bố, khẳng định vị thế trên bản đồ ẩm thực thế giới.

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Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 6 trong danh sách 20 thành phố ẩm thực ngon nhất thế giới năm 2026 do tạp chí Time Out công bố. Theo Time Out, năm 2026 đánh dấu bước chuyển mình của nền ẩm thực cao cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh, khi thành phố không còn được xem là một điểm đến “đang nổi lên” mà đã thực sự khẳng định vị thế trên bản đồ ẩm thực thế giới.

Time Out là tạp chí du lịch, văn hóa và phong cách sống có trụ sở tại Anh, nổi tiếng với các bảng xếp hạng về điểm đến, ẩm thực và trải nghiệm đô thị trên toàn cầu. Các danh sách thường niên của tạp chí được xây dựng dựa trên khảo sát người dân địa phương kết hợp đánh giá từ đội ngũ chuyên gia và biên tập viên quốc tế.

(TTXVN/Vietnam+)
#ẩm thực #điểm đến #Time Out #Thành phố Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh
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