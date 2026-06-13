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World Cup 2026 và những con số kỷ lục của bóng đá thế giới

Giải đấu lớn nhất hành tinh năm 2026 thiết lập hàng loạt dấu mốc đáng chú ý, từ số lượng cầu thủ tham dự đông nhất lịch sử đến những thành tích đặc biệt của các ngôi sao và đội tuyển hàng đầu.

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World Cup 2026 không chỉ mở ra một kỷ nguyên mới của bóng đá thế giới mà còn thiết lập hàng loạt cột mốc chưa từng có trong lịch sử giải đấu.

Giải đấu quy tụ 1.248 cầu thủ đến từ 449 câu lạc bộ thuộc 71 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành kỳ World Cup có số lượng cầu thủ tham dự lớn nhất lịch sử.

Cristiano Ronaldo bước vào World Cup 2026 với 226 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha, nhiều nhất trong lịch sử bóng đá nam.

Brazil là đội tuyển duy nhất tham dự đầy đủ cả 23 kỳ World Cup kể từ lần đầu tiên giải đấu được tổ chức vào năm 1930.../.

(TTXVN/Vietnam+)
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WORLD CUP 2026

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