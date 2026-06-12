World Cup 2026: 13 quy luật "gọi tên" giấc mơ Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, đội tuyển bóng đá nam của Mỹ (USMNT) sẽ khởi đầu chiến dịch FIFA World Cup 2026 rất được mong đợi trên sân nhà bằng cuộc đối đầu với đại diện Nam Mỹ Paraguay tại Sân vận động Los Angeles vào 12/6 (13/6 theo giờ Việt Nam).

Ở bảng đấu còn có sự góp mặt của Thổ Nhĩ Kỳ và Australia, đoàn quân của huấn luyện viên Mauricio Pochettino chắc chắn muốn có khởi đầu thuận lợi. Mặc dù hai đội từng gặp nhau trong trận giao hữu diễn ra bên ngoài thành phố Philadelphia vào tháng 11 năm ngoái (trận đấu mà Mỹ giành chiến thắng 2-1), nhưng bầu không khí cạnh tranh khốc liệt của World Cup sẽ tạo nên một câu chuyện hoàn toàn khác.

Paraguay mang đến sự lì lợm và quyết tâm trong lần trở lại World Cup đầu tiên kể từ năm 2010. Trong khi đó, USMNT bước vào trận ra quân World Cup với sự tự tin cao độ sau chiến thắng 3-2 trước Senegal và thất bại sít sao 1-2 trước Đức trong trận đấu mà họ chơi ngang ngửa đối thủ.

Trận đấu này chưa hẳn là "phải thắng" đối với USMNT. Bốn năm trước, Mỹ chỉ hòa Xứ Wales 1-1 trong trận mở màn nhưng vẫn giành vé vào vòng loại trực tiếp.

Việc World Cup mở rộng số đội tham dự lần này giúp con đường vượt qua vòng bảng trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, bất cứ kết quả nào ngoài chiến thắng vẫn sẽ là một nỗi thất vọng, bởi các trận đấu tiếp theo chỉ ngày càng khó khăn hơn. Một chiến thắng trong ngày ra quân sẽ giúp đội tuyển Mỹ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân cả nước.

Để chứng minh đội tuyển Mỹ hoàn toàn có thể đi tiếp vào vòng trong và thậm chí đoạt ngôi vô địch trong kỳ World Cup này, kênh thể thao hàng đầu của Mỹ ESPN đã đưa ra 13 thống kê thú vị, mang tính giải trí, dựa trên lịch sử các kỳ World Cup.

1. Đội đứng số 1 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) chưa từng vô địch World Cup: Không có đội nào vào được bán kết trong số 5 đội đứng số 1 trước 5 kỳ World Cup gần nhất Brazil (năm 2022), Đức (2018), Tây Ban Nha (2014), Brazil (2010) và Brazil (2006). Thậm chí, trong số này, hai đội còn bị loại từ vòng bảng. Kỳ World Cup năm nay, đội tuyển của Mỹ đang đứng hạng 17 FIFA.

2. Đương kim Quả bóng Vàng chưa từng vô địch World Cup: Kể từ khi giải thưởng Quả bóng Vàng ra đời năm 1956, người đang giữ danh hiệu này chưa từng vô địch World Cup. Đội bị loại là Pháp do người đoạt Quả bóng Vàng gần nhất là Ousmane Dembélé của Pháp. Chưa từng có cầu thủ Mỹ nào được đề cử Quả bóng Vàng nam.

3. Chưa có đội lần đầu dự World Cup vô địch: Ngoài hai kỳ World Cup đầu tiên do Uruguay và Italy giành chiến thắng, chưa có đội lần đầu tham dự nào vô địch. Điều đó đồng nghĩa: Cape Verde, Curacao, Jordan, Uzbekistan đều không thể vô địch năm nay. Năm nay là năm thứ 11 Mỹ dự World Cup, tức không thuộc nhóm này.

4. Chưa đội nào phải đá play-off giành vé dự World Cup mà vô địch: Những đội phải vượt qua vòng play-off hoặc vòng loại bổ sung chưa từng vô địch World Cup. Điều này loại các đội Qatar, Saudi Arabia, Bosnia và Herzegovina, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, CH Séc, CHDC Congo và Iraq. Mỹ vào thẳng với tư cách chủ nhà.

5. Chưa huấn luyện viên nào từng vô địch cả Premier League và World Cup: Nhiều huấn luyện viên thành công ở cấp câu lạc bộ nhưng điều đó không đồng nghĩa thành công ở đội tuyển. Không huấn luyện viên nào từng vô địch cả Premier League và World Cup. Người duy nhất dự World Cup 2026 có danh hiệu Premier League là Carlo Ancelotti, hiện dẫn dắt Brazil. Vì thế, đội bị loại là Brazil. Huấn luyện viên Mauricio Pochettino của Mỹ chưa từng vô địch Premier League.

6. Chưa huấn luyện viên nào từ 60 tuổi trở lên vô địch World Cup: Huấn luyện viên lớn tuổi nhất từng vô địch World Cup là Vicente del Bosque ở tuổi 59. Do đó các đội sau bị loại: Scotland, Nam Phi, Áo, Colombia, Hà Lan, Tây Ban Nha, Iran, Uruguay, Algeria, Mexico, Paraguay, Bỉ và Ghana. Huấn luyện viên Mauricio Pochettino của Mỹ mới 54 tuổi.

7. Từ năm 1966 đến nay chỉ có một đội lần đầu giành danh hiệu lớn bằng chức vô địch World Cup: Đó là tuyển Anh năm 1966. Những đội chưa từng vô địch World Cup hoặc giải châu lục bị loại là Croatia, Na Uy, Thụy Sĩ, Ecuador, Haiti và Panama.

8. Đội Anh chưa từng vô địch giải quốc tế lớn nào ngoài nước Anh: World Cup 1966 là danh hiệu lớn duy nhất của Anh và được tổ chức trên sân nhà. Vì thế, đội bị loại là Anh.

9. Chưa đội nào ngoài Top 18 FIFA vô địch World Cup: Đội có thứ hạng thấp nhất từng vô địch kể từ khi bảng xếp hạng FIFA ra đời là Pháp năm 1998, khi đứng thứ 18 thế giới. Điều này loại các đội New Zealand (85), Ai Cập (29), Côte d'Ivoire (33), Canada (30), Hàn Quốc (25), Australia (27) và Tunisia (45). Mỹ đứng hạng 17.

10. Chưa cầu thủ nào trên 40 tuổi vô địch World Cup: Cầu thủ lớn tuổi nhất từng nâng cúp là thủ môn huyền thoại Dino Zoff, khi ông 40 tuổi. Cristiano Ronaldo hiện đã 41 tuổi và nhiều khả năng vẫn đá chính cho Bồ Đào Nha. Đội bị loại là Bồ Đào Nha. Cầu thủ lớn tuổi nhất của Mỹ là Tim Ream, 38 tuổi.

11. Nhà vô địch luôn có cầu thủ thuộc Bayern, Milan, Inter hoặc Liverpool: Trong 11 kỳ World Cup gần nhất, đội vô địch luôn sở hữu ít nhất một cầu thủ đang thi đấu cho các câu lạc bộ Bayern Munich, AC Milan, Inter Milan hoặc Liverpool. Trong số các ứng viên còn lại, Senegal và Maroc không có cầu thủ thuộc những câu lạc bộ này. Mỹ có Christian Pulisic đang khoác áo AC Milan.

12. Chưa đội nào bị loại từ vòng bảng ở hai kỳ World Cup liên tiếp rồi vô địch kỳ tiếp theo: Đức đã bị loại từ vòng bảng ở hai kỳ World Cup gần nhất, do đó bị loại. Mỹ dừng bước ở vòng 1/8 World Cup trước.

13. Nhà vô địch luôn có cầu thủ ghi ít nhất 17 bàn cho đội tuyển quốc gia: Trong 10 kỳ World Cup gần nhất, mọi nhà vô địch đều sở hữu ít nhất một cầu thủ đã ghi từ 17 bàn trở lên cho đội tuyển. Ngôi sao ghi bàn nhiều nhất của Nhật Bản là Ayase Ueda với 16 bàn, trong khi đó Christian Pulisic đã ghi 33 bàn cho đội tuyển Mỹ. Đội bị loại là Nhật Bản./.

Nhiều cột mốc đáng nhớ được thiết lập trong ngày mở màn World Cup 2026 Hàng loạt cột đáng nhớ đã được thiết lập nên ngay trong ngày khởi tranh World Cup 2026 - giải đấu lịch sử với 48 đội bóng tham dự và được tổ chức ở 3 quốc gia là Mỹ, Canada và Mexico.