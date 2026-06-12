World Cup 2026: Những huyền thoại bóng đá sống giữa lòng Mexico

Trên các con phố của Mexico City, những ngôi sao bóng đá xuất hiện ở khắp mọi nơi. Họ hiện diện trên các biển quảng cáo khổng lồ, những tấm bìa carton kích thước thật, bao bì sản phẩm hay các ấn phẩm đặc biệt về World Cup. Nhưng điều đặc biệt là phần lớn trong số họ không có mặt ở đây bằng xương bằng thịt.



Đi dọc những tuyến đường dẫn tới sân vận động Azteca, biểu tượng bóng đá của Mexico và là sân đấu đầu tiên trong lịch sử đăng cai các trận đấu ở ba kỳ World Cup, người hâm mộ dễ dàng bắt gặp hình ảnh của những huyền thoại bất tử của bóng đá thế giới.



Trong chiến dịch quảng bá quy mô lớn của hãng bia Corona, hình ảnh của Pelé nâng cao chiếc cúp vàng World Cup 1970 và Diego Maradona ăn mừng chức vô địch World Cup 1986 xuất hiện nổi bật trên các bảng quảng cáo khổng lồ quanh Azteca. Bên cạnh hai huyền thoại là dòng chữ đầy tự hào: “Chúng ta biết những ông vua đã đăng quang ở đâu.”



Thông điệp ấy như một lời nhắc về vị thế đặc biệt của Mexico trong lịch sử World Cup. Chính tại Azteca, Pelé hoàn tất hành trình trở thành “Vua bóng đá” với danh hiệu vô địch thế giới thứ ba cùng Brazil.

Mười sáu năm sau, Maradona bước vào ngôi đền huyền thoại bằng màn trình diễn được xem là vĩ đại nhất lịch sử World Cup.



Dù cả hai đã thuộc về lịch sử, nhưng hình ảnh của họ vẫn hiện diện sống động giữa lòng Mexico City, gợi lên cảm xúc đặc biệt cho những người yêu bóng đá và những cổ động viên hoài niệm.



Không chỉ có các huyền thoại từ quá khứ. Lionel Messi cũng xuất hiện dày đặc trên các biển quảng cáo quanh Azteca, dù nhiều khả năng anh sẽ không thi đấu trận nào tại Mexico trong kỳ World Cup lần này.

Những nhà quảng cáo dường như hiểu rất rõ sức hút của ngôi sao người Argentina đối với người hâm mộ địa phương. Quanh sân Azteca, các quán bia luôn đông khách.

Bóng đá và bia dường như hòa quyện thành một phần không thể tách rời trong bầu không khí World Cup của Mexico.

Thế nhưng giữa không khí lễ hội ấy vẫn tồn tại những nghịch lý: ngay trên cây cầu dẫn tới khu vực VIP của sân vận động nổi tiếng này xuất hiện dòng chữ lớn “Fuera FIFA” (FIFA hãy rời đi), phản ánh những tranh luận và bất đồng vốn luôn song hành cùng các sự kiện thể thao lớn nhất thế giới.



Nếu các huyền thoại quốc tế chiếm lĩnh không gian quảng cáo quanh Azteca, thì đội tuyển Mexico mới là gương mặt xuất hiện nhiều nhất trên các tuyến phố của thủ đô.

Tiền đạo Santiago Giménez, dù vừa trải qua mùa giải không như ý tại AC Milan, vẫn là gương mặt quen thuộc trong các chiến dịch quảng cáo của Coca-Cola, Adidas và nhiều thương hiệu lớn khác.



Trong khi đó, thủ môn kỳ cựu Guillermo Ochoa – người đang hướng tới kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp ở tuổi 40 – gần như “thống trị” khu vực ga tàu điện

Azteca với các quảng cáo cho chuỗi bán lẻ Coppel. Huyền thoại bóng đá Mexico Hugo Sánchez cũng xuất hiện nổi bật trong chiến dịch quảng bá của một thương hiệu giày thể thao nội địa.



Không chỉ bóng đá mới tạo nên sức hút quảng cáo tại Mexico. Tay đua Công thức 1 nổi tiếng Sergio Pérez cũng hiện diện trên nhiều bảng quảng cáo lớn khắp thành phố. Với nụ cười quen thuộc, anh trở thành đại sứ cho một thương hiệu tài chính cùng khẩu hiệu: “Ở đây. Vì bạn. Mãi mãi.”



World Cup 2026 mới chỉ bắt đầu, nhưng tại Mexico City, ngày hội bóng đá đã hiện diện từ nhiều tuần trước. Những huyền thoại của quá khứ, những ngôi sao của hiện tại và niềm hy vọng của tương lai cùng xuất hiện trên từng góc phố, biến thành phố hơn 20 triệu dân này thành một bảo tàng sống động của bóng đá thế giới.

Ở nơi đây, World Cup không chỉ được chơi trên sân cỏ. World Cup còn hiện diện trong ký ức, trong những câu chuyện và trên từng tấm biển quảng cáo, nơi những huyền thoại vẫn tiếp tục sống giữa lòng Mexico./.

World Cup 2026: Mexico gây ấn tượng với lễ khai mạc đậm đà bản sắc văn hóa Lễ khai mạc World Cup 2026 diễn ra trên Sân vận động Azteca ở thủ đô Mexico City đã mang đến cho hàng tỷ khán giả toàn thế giới một màn trình diễn giàu bản sắc văn hóa, đánh dấu sự khởi đầu của kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

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