Lịch thi đấu World Cup ngày 21/6: Đức-Cote d'Ivoire tranh vé knock-out

World Cup 2026 sẽ tiếp tục diễn ra sôi động vào sáng 21/6 với các trận cầu trong khuôn khổ lượt trận thứ hai các bảng E và F.

Đức, Cote d'Ivoire (bảng E) và Thụy Điển đang là những đội có cơ hội tiếp bước Mexico và Mỹ sớm vào vòng knock-out.

Loạt trận sáng 21/6 sẽ được bắt đầu bằng trận đấu giữa Hà Lan và Thụy Điển tại bảng F trên sân NRG vào lúc 0g (theo giờ Việt Nam).

Thụy Điển đang dẫn đầu bảng với 3 điểm sau màn vùi dập Tunisia. Họ sẽ nắm chắc tấm vé đi tiếp nếu như tiếp tục có niềm vui khi đối đầu Hà Lan.

Tuy nhiên, việc giành chiến thắng trước Hà Lan là điều không hề dễ dàng nhất là khi "Cơn lốc màu da cam" đang chịu áp lực sau trận hòa Nhật Bản ngày ra quân.

Với phong độ hiện tại của hai đội, trận đấu giữa Hà Lan và Thụy Điển hứa hẹn sẽ rất kịch tính.

3 tiếng sau trận này, mọi sự quan tâm sẽ dồn về sân BMO Field (Toronto), nơi sẽ diễn ra trận "đại chiến" giữa Đức và Cote d'Ivoire ở bảng E.

Đội tuyển Đức đã có màn khởi đầu hoàn hảo với chiến thắng "hủy diệt" 7-1 trước Curacao. Trong khi đó, Cote d'Ivoire cũng có 3 điểm ngày ra quân nhờ trận thắng Ecuador 1-0.

So với Cote d'Ivoire, đội tuyển Đức đang được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, đoàn quân của Nagelsmann vẫn cần thận trọng nếu không muốn nhận "trái đắng."

Với cục diện tại bảng E, đội bóng nào giành chiến thắng ở cuộc chạm trán này sẽ nắm chắc vé đi tiếp.

Vào lúc 7h, Ecuador sẽ đối đầu Curacao trong trận đấu còn lại thuộc lượt trận thứ 2 của bảng E.

Ecuador và Curacao đều phải nhận thất bại ra quân, nên cả hai đều sẽ phải quyết tâm để giành chiến thắng ở cuộc chạm trán này. Ecuador là đội được đánh giá cao hơn so với đối thủ.

Loạt trận sáng 21/6 sẽ khép lại bằng màn so tài giữa Nhật Bản và Tunisia tại bảng F vào lúc 11g.

Nhật Bản có màn ra quân ấn tượng khi cầm hòa Hà Lan 2-2, và đang là đội được đánh giá cao hơn trong trận đấu sắp tới.

Các trận đấu diễn ra sáng 21/6 sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6, VTV9, SCTV, FPT Play và TV360.

Lịch thi đấu và trực tiếp sáng 21/6 0g00 Hà Lan-Thụy Điển

3g00 Đức-Cote d'Ivoire

7g00 Ecuador-Curacao

11g00 Tunisia-Nhật Bản