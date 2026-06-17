Adidas gặp sự cố hy hữu vì sức hút của dàn sao tuyển Đức

World Cup 2026 đang tạo ra những câu chuyện thú vị không chỉ trên sân cỏ mà còn ở thị trường hàng lưu niệm.

Tại Đức, tập đoàn thể thao Adidas bất ngờ rơi vào tình trạng thiếu hụt chữ cái "V" để in tên cầu thủ lên áo đấu do nhu cầu mua sắm tăng đột biến từ người hâm mộ.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Adidas - nhà tài trợ trang phục của đội tuyển Đức - xác nhận người hâm mộ tạm thời không thể đặt mua trực tuyến các mẫu áo đấu mang tên những tuyển thủ có chữ "V" trong họ như Kai Havertz, Aleksandar Pavlović hay Deniz Undav.

Người phát ngôn của Adidas cho biết nhu cầu quá lớn đối với các mẫu áo in tên những cầu thủ này đã khiến lượng ký tự "V" dự trữ nhanh chóng cạn kiệt.

Tuy nhiên, hãng khẳng định đây chỉ là tình trạng thiếu hụt ngắn hạn và việc bổ sung đã được thực hiện, giúp các sản phẩm sớm trở lại hệ thống bán hàng trực tuyến.

Sự cố hy hữu phần nào phản ánh sức nóng của World Cup 2026 và cơn sốt áo đấu đang lan rộng tại nhiều quốc gia.

Với 14 đội tuyển được tài trợ tại giải đấu năm nay, Adidas đang hưởng lợi đáng kể từ làn sóng mua sắm của người hâm mộ trên toàn thế giới.

Theo số liệu do hãng công bố, các hoạt động kinh doanh liên quan đến World Cup 2026 đã mang về khoảng 1 tỷ euro (hơn 1,1 tỷ USD) doanh thu.

Dù không công bố tỷ lệ đóng góp riêng của mặt hàng áo đấu, nhưng Adidas cho biết doanh số bán trang phục các đội tuyển đang tăng mạnh kể từ khi giải đấu khởi tranh.

Đáng chú ý, mẫu áo sân khách màu xanh của đội tuyển Đức đang trở thành hiện tượng ngoài dự kiến. Nhu cầu tăng vọt sau khi huấn luyện viên công bố danh sách chính thức dự World Cup, khiến nhiều phiên bản liên tục rơi vào tình trạng khan hàng.

Tại Đức, áo đấu đội tuyển quốc gia hiện được bán với hai phiên bản có giá lần lượt 100 euro và 150 euro.

Không chỉ Adidas hưởng lợi từ sức nóng World Cup. Đối thủ đồng hương Puma, đơn vị tài trợ cho 11 đội tuyển tham dự giải, cũng ghi nhận doanh số khả quan.

Theo đại diện Puma, áo đấu của Bồ Đào Nha hiện nằm trong nhóm bán chạy nhất, bên cạnh các đội tuyển New Zealand, Maroc, Senegal và Côte d’Ivoire.

Giới chuyên môn nhận định doanh thu từ áo đấu và các sản phẩm lưu niệm luôn là một trong những "mỏ vàng" lớn nhất của các hãng thể thao trong mỗi kỳ World Cup.

Bên cạnh lợi ích thương mại tức thời, các thương hiệu còn tận dụng giải đấu để gia tăng sức ảnh hưởng và xây dựng hình ảnh lâu dài trên thị trường toàn cầu.

Đối với Adidas, World Cup 2026 cũng đánh dấu giai đoạn cuối của mối quan hệ kéo dài nhiều thập kỷ với đội tuyển Đức. Từ năm 2027, Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) sẽ chính thức chuyển sang hợp tác với Nike theo bản hợp đồng kéo dài đến năm 2034, khép lại một chương lịch sử giữa đội tuyển từng 4 lần vô địch thế giới và thương hiệu thể thao nổi tiếng của nước Đức./.

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