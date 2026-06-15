“Nhà thiết kế của các hoa hậu” lần đầu “chào sân” Vietnam International Fashion Week

Nguyễn Minh Tuấn được biết đến với danh xưng “nhà thiết kế của các hoa hậu,” nhờ những chiếc đầm dạ hội lộng lẫy, tôn dáng của anh thường xuyên được các đại diện nhan sắc trong và quốc tế lựa chọn tại các đấu trường sắc đẹp.

Với thế mạnh về thời trang dạ hội cao cấp, kỹ thuật đính kết thủ công tinh xảo cùng khả năng tôn vinh vẻ đẹp hình thể người phụ nữ, Nguyễn Minh Tuấn không chỉ ghi dấu ấn trong làng giải trí Việt, mà đang từng bước khẳng định tên tuổi trên thị trường quốc tế khi các sáng tạo của anh liên tục được nhiều nghệ sỹ, người đẹp nổi tiếng thế giới tin tưởng lựa chọn.

Hành trình ấy không chỉ khắc họa tư duy không ngừng sáng tạo đổi mới của nhà thiết kế, mà còn thể hiện sự đồng điệu với định hướng mà Vietnam International Fashion Week luôn theo đuổi: đưa thời trang Việt vươn xa bằng những giá trị sáng tạo mang bản sắc riêng.

Và ở mùa thời trang năm nay, lần đầu anh góp mặt. Nói về cơ duyên này, nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn cho biết: “Mười năm trước, khi xem show diễn của nhà thiết kế Đỗ Long tại Vietnam International Fashion Week, tôi đã mơ ước một ngày nào đó mình cũng sẽ được trình diễn trên sân khấu này. Tuy nhiên, sau đó công việc và nhiều cơ hội khác đã đưa tôi đến với những show diễn riêng, những dự án cá nhân và các sân khấu sắc đẹp trong nước lẫn quốc tế. Đến năm nay, tôi mới có cơ hội thực hiện giấc mơ đã ấp ủ từ rất lâu…”

Theo nhà tạo mẫu, điều hấp dẫn nhất của một tuần lễ thời trang không chỉ nằm ở sàn diễn mà còn ở sự kết nối giữa các nhà thiết kế, các thương hiệu và những người đang hoạt động trong ngành.

Các thiết kế của Nguyễn Minh Tuấn được đông đảo người đẹp quốc tế tin tưởng lựa chọn. (Ảnh: BTC)

Trong lần “chào sân” Vietnam International Fashion Week mùa thứ 21, Nguyễn Minh Tuấn tiết lộ sẽ mang đến bộ sưu tập “Lightborne” - hành trình tôn vinh khoảnh khắc đầu tiên khi ánh sáng chạm vào thế giới, nơi bóng tối dần tan biến và bình minh bắt đầu thức giấc.

Lấy cảm hứng từ sự chuyển giao giữa ngày và đêm, bộ sưu tập sử dụng bốn gam màu chủ đạo gồm trắng, bạc, hồng và gold, tượng trưng cho sự vận động của ánh sáng từ tĩnh lặng đến rực rỡ.

Dưới ngôn ngữ thời trang đặc trưng, Nguyễn Minh Tuấn xử lý các thiết kế có phom dáng chuẩn xác, kết hợp kỹ thuật đính kết thủ công tinh xảo nhằm tái hiện hiệu ứng ánh sáng chuyển động trên bề mặt trang phục, với hàng nghìn chi tiết pha lê và chất liệu bay bổng được sắp đặt như những tia sáng được dệt thành hình hài, ôm lấy cơ thể người phụ nữ bằng vẻ đẹp vừa mong manh vừa quyền lực.

“Lightborne” không chỉ là một bộ sưu tập thời trang mà còn mang thông điệp về sự khởi đầu, niềm hy vọng và tinh thần luôn đổi mới không ngừng của nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn.

Vietnam International Fashion Week SS 2026 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 18-21/6/2026, tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, Thành phố Hồ Chí Minh./.

﻿ ﻿ Những chiếc đầm dạ hội lộng lẫy, tôn dáng của Nguyễn Minh Tuấn thường xuyên được các đại diện nhan sắc trong và quốc tế lựa chọn tại các đấu trường sắc đẹp, các sự kiện đình đám. (Ảnh: BTC)

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